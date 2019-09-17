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Прокуратура відкрила справу за фактом катувань у поліції Ужгорода

Новини » Суспільство    17.09.2019 - 19:59
Прокуратура відкрила справу за фактом катувань у поліції Ужгорода
Ілюстративне фото (uzhgorod.net.ua)

Прокуратура зареєструвала провадження за повідомленням місцевих ЗМІ

Прокуратура Закарпатської області зареєструвала кримінальне провадження за повідомленням про катування правоохоронцями Ужгородського міського відділу поліції двох мешканців Ужгорода. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Як повідомляється, прокуратура зареєструвала провадження за повідомленням місцевих ЗМІ.

“Прокуратурою Закарпатської області зареєстровано кримінальне провадження за повідомленням місцевих інтернет-видань про катування правоохоронцями двох мешканців м. Ужгорода у міськвідділі поліції. Наразі в рамках вказаного провадження перевіряється оприлюднена інформація. За результатами досудового розслідування їй буде надана відповідна правова оцінка” - йдеться в повідомленні.

Як інформують у прокуратурі, попередня правова кваліфікація провадження - ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

Досудове розслідування доручено здійснювати ТУ управлінню ДБР розташованому у місті Львові (юрисдикція якого поширюється на територію Закарпатської області). Процесуальне керівництво за ходом слідства здійснює прокуратура Закарпатської області.

Відзначимо, що інформацію про катування у міськвідділку поліції напередодні оприлюднив в мережі активіст Олександр Пересоляк.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що працівники прокуратури міста Києві повідомили про підозру лікарям Національного інституту раку, причетним до заволодіння коштами онкохворих пацієнтів. Підозру отримав завідувач поліклінічного відділення НІР, а також один з лікарів-онкологів.

Крім того, заарештований за хабар голова Миколаївського автодору вийшов під заставу. За нього внесли заставу в розмірі 2 мільйонів гривень.

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