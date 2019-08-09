Прокуратура открыла 3 дела против главы Христиновской РГА

Председатель Христиновской районной государственной администрации Людмила Денисюк оказалась под следствием сразу по трем уголовным производствам, которые касаются присвоения и растраты имущества путем злоупотребления служебным положением. Досудебным расследованием занимается прокуратура Черкасской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 04744.info.

Как сообщается, во время проработки системы публичных закупок Prozorro и изучения договоров и иных документов о закупке продуктов питания отделом образования Христиновской РГА прокуратура выявила многочисленные случаи злоупотребления властью и своим служебным положением Людмилой Денисюк и женой ее покойного брата Людмилой Марченко, которая является начальником Христиновского отдела образования.

"С целью получения неправомерной выгоды они закупали картошку и другие продукты для школ и детсадов в три раза дороже их реальной стоимости. По данному факту открыто уголовное производство №42019251100000058 от 01.08.2019 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением)", - говорится в сообщении.

Также начато досудебное расследование в уголовном производстве №12019250260000275 (ч. 2 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) по факту приобретения Христиновской РГА жилого дома для участника АТО Сергея Коцюрубы за средства госбюджета. Цена закупки в несколько раз превышала среднюю стоимость дома.

Кроме того, выяснилось, что Людмила Денисюк и Людмила Марченко инициировали демонтаж тира в селе Великая Севастяновка, а стеновые плиты и перекрытия распродали. Указанный эпизод также в настоящее время расследуется. Сообщается также, что многочисленные жалобы относительно хищения государственных средств Людмилой Денисюк и Людмилой Марченко в последнее время также поступали народному депутату Украины Антону Яценко.

Парламентарий считает действия указанных чиновников аморальными, особенно кражу денег на закупку мяса и других продуктов для полноценного питания детей в детсадах и школах. Поэтому Антон Яценко написал заявление о преступлении в Уманское ОП ГУНП в Черкасской области. Как выяснилось, на момент подачи заявления коррупционную деятельность Людмилы Денисюк уже расследовала прокуратура Черкасской области.

"Уже открыто три уголовных производства против председателя Христиновской РГА, поэтому есть смысл проверить всю ее деятельность за последние годы. Убежден, что там есть много чего "интересного". Постоянно Людмила Денисюк публикует громкие посты на своей странице в Фейсбуке в стиле "Плач Ярославны", где пишет, что ее преследуют журналисты, размещает свои фото, где закатанные глаза. Но это ей не поможет. И даже не помогут близкие отношения с начальником Христиновского отдела полиции Сергеем Ненаховым", - отметил Антон Яценко.

Народный депутат отметил, что является автором многочисленных предложений к Закону № 794-VIII от 12.11.2015 "О Государственном бюро расследований". Этот правоохранительный орган создавался как раз для таких случаев и имеет целью предотвратить и противодействовать уголовным правонарушением.

"Например, недавно по указанию Ненахова состоялось варварское задержание журналистки независимого интернет-издания "04744.info" за то, что она расследовала коррупционную деятельность председателя Христиновской РГА. Уверен, что Сергей Ненахов, как офицер полиции осознает последствия нарушения им Закона", - отметил Антон Яценко на своей странице в Facebook.

Фото: 04744.info

Парламентарий считает, что Людмила Денисюк продолжает незаконно занимать пост председателя Христиновской РГА, будучи при этом депутатом Христиновского районного совета.

Поэтому народный депутат обратился к руководству государства и Черкасской области для рассмотрения возможности немедленного увольнения Людмилы Денисюк с должности председателя Христиновской РГА и проведения полного финансового аудита деятельности Христиновской РГА за весь период работы с последующей правовой оценкой ее деятельности.

Антон Яценко призвал жителей Христиновского районе не бояться сообщать о других фактах коррупции Людмилы Денисюк. Также народный депутат обратился к журналистам и СМИ с просьбой присоединиться к максимальному распространению этой информации и расследования коррупционных действий председателя Христиновской РГА.