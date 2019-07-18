Прокуратура Нью-Йорка завершила расследование по кампании Трампа

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Судья Уильям Поули распорядился предать гласности ряд следственных материалов

Прокуратура штата Нью-Йорк завершила расследование данных о нарушении членами руководства группы компаний Trump Organization правил финансирования предвыборной кампании и инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом в среду сообщила газета The New York Times.

Судья Уильям Поули распорядился предать гласности ряд следственных материалов, касающихся обысков в доме бывшего юриста президента США Майкла Коэна.

"В настоящий момент расследование правительством нарушений завершено. Настало время для того, чтобы любой американец получил возможность проверить материалы", - добавил судья.

Сообщается, что данное решение не означает, что прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк не выдвинет официальные обвинения в отношении Trump Organization, Трампа и его приближенных. Если это произойдет, то разбирательство грозит омрачить предвыборную кампанию республиканца по переизбранию президентом США на второй срок в 2020 году.

Напомним, экс-юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн предоставил прокуратуре в Нью-Йорке информацию о нарушениях в компании Trump Organization