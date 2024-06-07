Прокуратура Німеччини розслідує поставки в РФ люксових Mercedes і Porsche

"Під підозру потрапив один з автосалонів міста Бохум на заході Німеччини. Прокуратура і митниця проводять розслідування проти його керівника", - пише видання.

Зазначається, що він продав у Росію автомобілі класу люкс на загальну суму 5 млн євро. Серед них машини Mercedes і Porsche.

Журналісти пояснили, що тим самим бізнесмен порушив чинне експортне ембарго. У четвер у Бохумі та Дортмунді відбулися обшуки, кілька автомобілів конфісковано, а розслідування триває.