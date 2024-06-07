Прокуратура Німеччини розслідує поставки в РФ люксових Mercedes і Porsche
Правоохоронні органи Німеччини провели обшуки в рамках розслідування діяльності дилера, який в обхід санкцій постачав до РФ люксові автомобілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
"Під підозру потрапив один з автосалонів міста Бохум на заході Німеччини. Прокуратура і митниця проводять розслідування проти його керівника", - пише видання.
Зазначається, що він продав у Росію автомобілі класу люкс на загальну суму 5 млн євро. Серед них машини Mercedes і Porsche.
Журналісти пояснили, що тим самим бізнесмен порушив чинне експортне ембарго. У четвер у Бохумі та Дортмунді відбулися обшуки, кілька автомобілів конфісковано, а розслідування триває.
Санкції проти РФ не змогли зупинити торгівлю люксовими автомобілями
З початку вторгнення в Україну низка країн Заходу запровадила масштабні санкції проти РФ. При цьому багато іноземних автовиробників звернули свій бізнес у Росії.
Але постачання автомобілів триває через треті країни. Нещодавно Politico писало, що Німеччина і Франція не хочуть закривати лазівку в режимі санкцій, яка дозволила б перекрити постачання в РФ люксових автомобілів.
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