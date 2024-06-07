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Прокуратура Германии расследует поставки в РФ люксовых Mercedes и Porsche

Германия, Пятница 07 июня 2024 16:51
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Прокуратура Германии расследует поставки в РФ люксовых Mercedes и Porsche Архивное фото: в РФ в обход санкций поставляли люксовые автомобили (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранительные органы Германии провели обыски в рамках расследования деятельности дилера, который в обход санкций поставлял в РФ люксовые автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Под подозрение попал один из автосалонов города Бохум на западе Германии. Прокуратура и таможня проводят расследование против его руководителя", - пишет издание.

Отмечается, что он продал в Россию автомобили класса люкс на общую сумму 5 млн. евро. Среди них - машины Mercedes и Porsche.

Журналисты объяснили, что тем самым бизнесмен нарушил действующее экспортное эмбарго. В четверг в Бохуме и Дортмунде прошли обыски, несколько автомобилей конфискованы, а расследование продолжается.

Санкции против РФ не смогли остановить торговлю люксовыми автомобилями

С начала вторжения в Украину ряд стран Запада ввели масштабные санкции против РФ. При этом многие иностранные автопроизводители обратили свой бизнес в Россию.

Но поставки автомобилей продолжаются через третьи страны. Недавно Politico писало, что Германия и Франция не хотят закрывать лазейку в режиме санкций, которая позволила бы перекрыть поставки в РФ люксовых автомобилей.

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Mercedes Российская Федерация Porsche
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