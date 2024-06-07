Прокуратура Германии расследует поставки в РФ люксовых Mercedes и Porsche

Правоохранительные органы Германии провели обыски в рамках расследования деятельности дилера, который в обход санкций поставлял в РФ люксовые автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

"Под подозрение попал один из автосалонов города Бохум на западе Германии. Прокуратура и таможня проводят расследование против его руководителя", - пишет издание.

Отмечается, что он продал в Россию автомобили класса люкс на общую сумму 5 млн. евро. Среди них - машины Mercedes и Porsche.

Журналисты объяснили, что тем самым бизнесмен нарушил действующее экспортное эмбарго. В четверг в Бохуме и Дортмунде прошли обыски, несколько автомобилей конфискованы, а расследование продолжается.