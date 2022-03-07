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Прокуратура Луганской области начала расследование против 7 полицейских предателей

Автор: Антон Федорцив

Органы прокуратуры начали досудебные расследования по семи полицейским из Луганской области, которые перешли на сторону врага после агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Офиса генерального прокурора в Facebook.

Луганская областная прокуратура взяла на себя процессуальное руководство по уголовным производствам. Предателям инкриминируют совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти действия, а также государственную измену.

"Установлено, что семь действующих работников полиции Луганщины в условиях военного положения изменили Украинскому государству и перешли на сторону врага, сотрудничая с оккупантами. Кроме того, один из фигурантов возглавил незаконно созданный враждебными силами на территории Луганской области отдел полиции ЛНР", – говорится в сообщении.

Отметим, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления ГБР. Оно расположено в Краматорске.

К слову, российские оккупанты обокрали полицейский участок в Харьковской области.

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