Прокуратура Крыма обвинила бывшую судью в госизмене. Дело передали в суд

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Апелляционного суда Крыма. Ее будут судить за государственную измену.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Отмечается, что после оккупации полуострова в 2014 году судья перешла на службу в незаконно созданные судебные органы России.

"Судья принимала противоправные решения, способствуя таким образом оккупации полуострова, обеспечивая становление и укрепление оккупационной администрации и оказывая помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении прокуратуры.

Обвинительный акт передан в суд по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Напомним, ранее суд наложил арест на 65 самолетов, которые нарушили порядок въезда и выезда из оккупированного Крыма.

Как писало РБК-Украина, в Офисе генпрокурора заявили, что надеяться на сотрудничество с Россией в расследовании дел по Крыму не приходится, потому что это страна-оккупант.