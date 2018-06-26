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Интервью

Прокуратура Киева объявила о подозрении иностранцам, которые отобрали у мужчины сумку с 3,5 млн гривен

НовостиОбщество    26.06.2018 - 13:30
Фото: прокуратура Киева (РБК-Украина)
Фото: прокуратура Киева (РБК-Украина)

Злоумышленники напали 14 ноября 2017 года на мужчину и женщину возле автосалона на Оболони

Прокуратура города Киева объявила о подозрении банде иностранцев, которые отобрали у местных жителей сумку с 3,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Прокуратурой города Киева объявлено о подозрении в совершении преступлений в составе вооруженной банды 5 гражданам Грузии, которые в прошлом году в м. Киеве возле одного из автосалонов с использованием огнестрельного оружия совершили заранее спланированное разбойное нападение на потерпевшего и завладели его денежными средствами в сумме 3 млн 505 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Так, правоохранителями было задокументировано тщательную подготовку преступников, изъято 8 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы, балаклавы, 6 транспортных средств и 22 автомобильных номерных знаках отечественной регистрации, которые использовались последними для проведения разведывательных мероприятий в отношении объекта преступления и прикрытия преступной деятельности.

"На данный момент организатор и трое членов банды находятся под стражей", - говорится в сообщении.

Также правоохранителями проверяется причастность преступной группировки к совершению аналогичных преступлений в других регионах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали банду иностранцев, которые отобрали у местных жителей сумку с 3,5 млн гривен. Злоумышленники напали на мужчину и женщину возле автосалона на Оболони.

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Теги публикации: Киев, подозрение, Прокуратура  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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