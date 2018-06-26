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Прокуратура Києва оголосила про підозру іноземцям, які відібрали у чоловіка сумку з 3,5 млн гривень

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 13:30
Фото: прокуратура Києва (РБК-Україна)
Фото: прокуратура Києва (РБК-Україна)

Зловмисники напали 14 листопада 2017 року на чоловіка та жінку поблизу автосалона на Оболоні

Прокуратура міста Києва оголосила про підозру банді іноземців, які відібрали у місцевих мешканців сумку з 3,5 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

"Прокуратурою міста Києва оголошено про підозру у вчиненні злочинів у складі озброєної банди 5 громадянам Грузії, які минулого року в м. Києві поблизу одного з автосалонів з використанням вогнепальної зброї здійснили заздалегідь спланований розбійний напад на потерпілого та заволоділи його грошовими коштами в сумі 3 млн 505 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.

Так,  правоохоронцями було задокументовано ретельну підготовку злочинців, вилучено 8 одиниць вогнепальної зброї та боєприпаси, балаклави, 6 транспортних засобів та 22 автомобільних номерних знаки вітчизняної реєстрації, які використовувалися останніми для проведення розвідувальних заходів щодо об’єкта злочину та прикриття злочинної діяльності.

"Наразі організатор і троє членів банди перебувають під вартою", - йдеться у повідомленні.

 Також правоохоронцями перевіряється причетність злочинного угруповання до скоєння аналогічних злочинів в інших регіонах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві затримали банду іноземців, які відібрали у місцевих мешканців сумку з 3,5 млн гривень. Зловмисники напали на чоловіка та жінку поблизу автосалона на Оболоні.

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Теги публікації: Київ, подозрение, Прокуратура  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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