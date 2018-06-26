Он подстрекал предпринимателя к предоставлению ему неправомерной выгоды в сумме 115 тыс. грн

Прокуратура Киева направила в суд дело в отношении директора "Агроспецсервиса". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей государственного предприятия "Агроспецсервис" по фактам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Так, было установлено, что обвиняемый, будучи должностным лицом государственного предприятия, которое принадлежит к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в период с июня 2017 года по февраль 2018 года, подстрекал предпринимателя к предоставлению ему неправомерной выгоды в сумме 115 тысяч. гривен.

"В такую сумму чиновник оценил услуги по решению вопроса об отводе в долгосрочную аренду земельного участка, расположенной на территории Бориспольского района Киевской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные денежные средства руководитель предприятия получил в несколько этапов. Во время передачи последнего транша он был задержан работниками правоохранительных органов.

В настоящее время обвинительный акт в отношении чиновника направлено в Шевченковский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.