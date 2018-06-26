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Прокуратура Киева направила в суд дело в отношении директора "Агроспецсервиса"

НовостиОбщество    26.06.2018 - 13:29
Фото: прокуратура Киева (РБК-Украина)
Фото: прокуратура Киева (РБК-Украина)

Он подстрекал предпринимателя к предоставлению ему неправомерной выгоды в сумме 115 тыс. грн

Прокуратура Киева направила в суд дело в отношении директора "Агроспецсервиса". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
 
"Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей государственного предприятия "Агроспецсервис" по фактам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
 
Так, было установлено, что обвиняемый, будучи должностным лицом государственного предприятия, которое принадлежит к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в период с июня 2017 года по февраль 2018 года, подстрекал предпринимателя к предоставлению ему неправомерной выгоды в сумме 115 тысяч. гривен.
 
"В такую сумму чиновник оценил услуги по решению вопроса об отводе в долгосрочную аренду земельного участка, расположенной на территории Бориспольского района Киевской области", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что указанные денежные средства руководитель предприятия получил в несколько этапов. Во время передачи последнего транша он был задержан работниками правоохранительных органов.
 
В настоящее время обвинительный акт в отношении чиновника направлено в Шевченковский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.
 
Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура 26 февраля задержала на взятке 3 тыс. долларов и 35 тыс. гривен директора Государственного предприятия "Агроспецсервис".
 
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Теги публикации: Киев, взятка, Суд, Прокуратура  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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