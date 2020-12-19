Прокуратура Берлина допросила Навального на запрос РФ

Прокуратура Берлина провела допрос российского оппозиционера Алексея Навального. Допрос провели после запроса Российской Федерации об оказании правовой помощи.

Об этом пишет DW.

Навального допросили в качестве "потерпевшего свидетеля". Российских следователей не допустили.

"Навальный был отравлен в России, и он высказался категорически против присутствия российских следователей на его допросе", - отметил представитель немецкого Минюста.

Он добавил, что допрос Навального в прокуратуре Берлина не означает одобрения одного или нескольких российских запросов о предоставлении правовой помощи.

"Это преступление должно быть расследовано в России. Для этого необходимы следственные действия, соответствующие тяжести данного преступления. Вся необходимая для этого информация, включая пробы крови и ткани, и куски одежды, находящиеся в распоряжении России", - отметил представитель министерства.

Ранее президент России Владимир Путин опровергал причастность спецслужб к отравлению оппозиционера Алексея Навального. По его мнению, если бы Навального хотели отравить, то довели бы это до конца.

Напомним, ранее вышло журналистское расследование о том, что к отравлению Навального причастны восемь сотрудников ФСБ. Журналисты пришли к такому выводу, отследив перемещения и телефонные звонки ФСБ-шников.