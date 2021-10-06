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Прокуратура Австрии подтвердила расследование в отношении канцлера Курца

Новина українською →
Австрия , Среда 06 октября 2021 19:59
Прокуратура Австрии подтвердила расследование в отношении канцлера Курца Фото: федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц (instagram.com/sebastiankurz)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня правоохранители Австрии провели ряд обысков в офисе Себастьяна Курца и штаб-квартире его партии в Вене. Прокуратура страны подтвердила расследование в отношении канцлера.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на derStandard.

В рамках расследования сегодня состоялись многочисленные обыски, в том числе в двух министерствах. Кроме Курца в деле фигурируют и другие чиновники Австрии.

Заместитель генсека партии Габи Шврац подтвердил информацию об обысках и отметила, что обвинения связаны с событиями, которые произошли пять лет назад.

СМИ отмечают, что обыски вероятно связаны с тем, что Курца обвиняли в коррупции в области рекламы.

Прокуратура Австрии, занимающаяся антикоррупционными делами (WKStA) подтвердила факт расследования в отношении политика.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что правоохранители Австрии пришли из обысками в офис канцлера страны Себастьяна Курца.

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Австрия Себастьян Курц
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