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Прокуратура використає інтерв'ю Поклонської для кримінальної справи проти екс-прокурора

Новини » Політика     13.05.2020 - 03:39
Прокуратура використає інтерв'ю Поклонської для кримінальної справи проти екс-прокурора
Фото: Наталія Поклонська (kremlin.ru)

Йдеться про інтерв'ю Поклонської для видання Дмитра Гордона

Прокуратура Автономної Республіки Крим використає нещодавнє інтерв'ю колишньої співробітниці прокуратури у Криму Наталії Поклонської у кримінальному провадженні проти неї. Як передає РБК-Україна, про це повідомив прокурор відділу прокуратури АРК Кирило Копійка в ефірі "Радіо Крим.Реалії".

Йдеться про інтерв'ю Поклонської для видання Дмитра Гордона. Наразі проти колишньої співробітниці української прокуратури Поклонської, котра після анексії півострова стала російським прокурором Криму, а згодом - депутатом Держдуми Росії - відкрито два провадження.

"Вся інформація, що міститься в зазначеному інтерв'ю, буде долучена до матеріалів кримінального провадження і йому буде дана оцінка", - сказав Копійка.

Зазначимо, що після анексії півтострова Наталію Поклонську у 2014 році підконтрольна Кремлю влада півострова призначила прокурором Криму. Поклонська ініціювала заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу в Росії і на анексованому півострові.

Згодом Поклонську обрали до Держдуми Росії на "виборах", які влаштувала Москва у Криму. Україна не визнали ці вибори, як і безліч країн Європи, а також США. Ці країни також внесли Поклонську до санкційного списку.

Україна порушила проти Наталії Поклонської дві кримінальні справи: про державну зраду і про причетність до заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

Нагадаємо, нещодавно Поклонська вимагала у президента України Володимира Зеленського відновити водопостачання до окупованого Криму.

Теги Новини України КримНаталья Поклонская
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