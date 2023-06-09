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Прокудін зробив важливу заяву про воду в Херсоні

Фото: у Херсоні пояснили, чи можна вживати воду з-під кранів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Херсону можуть споживати воду з-під кранів. Вона проходить обробку, тому безпечна та придатна для споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Вода постачається з артезіанських свердловин, розташованих на глибині 60-100 метрів. І вони жодним чином не пов’язані з дніпровською водою", - пояснив він.

Прокудін зазначив, що вода, яка централізовано постачається жителям Херсона, проходить спецобробку гіпохлоритом натрію. Таким чином знищуються небезпечні патогени, бактерії та грибки. Міський водоканал має необхідний запас потрібно речовин для обробки.

Крім того, фахівці щодня проводять перевірки якості води, яка подається в крани, і наразі підтверджують її безпечність.

Небезпечна вода

Нагадаємо, що після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС жителів затоплених регіонів попередили про небезпеку води. Зокрема, через мор риби є ризик захворювання на ботулізм.

Тому жителям затоплених населених пунктів заборонили ловити та споживати рибу. В МОЗ радять бути особливо обережними, пити лише бутильовану воду або кип'ятити її перед споживання, навіть для миття фруктів та овочів.

Більше про те, які ризики несе повінь через підрив Каховської ГЕС і чи є загроза епідемії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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