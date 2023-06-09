Прокремлівські олігархи змушені витрачати свої статки в Росії, - Bloomberg

Купка найбільших російських магнатів отримує дивіденди на мільярди доларів від своїх компаній, незважаючи на санкції через війну проти України. Але є нюанс: витратити ці гроші можна лише на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, п'ять мільярдерів у нафтовій, нікелевій та мінеральній галузях є найбільшими одержувачами дивідендів у країні, отримавши близько 10 млрд доларів у вигляді виплат від своїх компаній з початку 2022 року. Вони відрізняються від багатьох російських компаній, які призупинили чи скасували виплату дивідендів після санкцій, пов'язаних із рішенням президента Володимира Путіна вторгнутися в Україну.

Але ці магнати все ще відчувають удари санкцій, які заважають використати несподівані прибутки. Їхня ізоляція від решти світу стимулює інвестиції в місцеві фірми, на які мільярдери раніше не звертали уваги, і показує, як російська еліта пристосовується до військової реальності.

"Західні санкції, по суті, зачинили двері для російських мільярдерів і ще тісніше підштовхнули їх до рук Кремля. Це, звичайно, збільшує контроль Росії над їхнім багатством і підтримує заклики Путіна до еліт інвестувати в Росію та повертати гроші додому", - сказала Ліана Семчук. , аналітик британської консалтингової фірми Sibylline

Мільярдні дивіденди

Вагіт Алекперов, співзасновник "Лукойлу", другого за величиною виробника нафти в країні, претендує на багатомільярдний контрольний пакет акцій "Яндекса", домінуючої пошукової системи Росії, повідомили минулого місяця джерела, що стало першою великою інвестицією в сектор за межами нафти.

Інший приклад - мільярдер Володимир Потанін, найбагатша людина Росії та найбільший акціонер гірничодобувного гіганта "Норільський нікель". Магнат зайнявся фінансами, купивши 35% акцій TCS Group Holding, більш відомої як Тінькофф Банк, однією з провідних російських фінтех-компаній. Він також придбав ПАТ "Росбанк" у Societe Generale SA через свою холдингову компанію "Інтеррос" і разом з Алекперовим є одним із претендентів на покупку "Яндекса".

Для енергетичних мільярдерів, таких як Алекперов, Леонід Міхельсон та Геннадій Тимченко, великі виплати викликані стрибком цін на енергоносії внаслідок російського вторгнення в Україну. "Новатек", найбільший у країні виробник скрапленого природного газу, виплатив акціонерам найвищі дивіденди у своїй історії, а "Лукойл" рекомендував зробити другу за величиною виплату.

Виробник добрив, що належить мільярдеру Андрію Гур'єву, "Фосагро" минулого року також отримав найбільший прибуток за всю історію, оскільки тісніша логістика для російських виробників викликала дефіцит на деяких ринках, що призвело до зростання цін.

Потанін і Гур'єв перебувають під санкціями Великобританії та США, а Тимченко - під санкціями ЄС, США та Великобританії. Алекперов та Міхельсон потрапили під санкції Великобританії.

Як зазначає Bloomberg, оскільки війна в Україні продовжується вже другий рік, російський уряд прагне вирвати більше грошей у великих компаній, що може вплинути на майбутні виплати дивідендів. Рада директорів "Норільського нікелю" у квітні також рекомендувала пропустити остаточні дивіденди за 2022 рік, пославшись на підвищені геополітичні ризики, а також на закінчення терміну дії угоди акціонерів з другим за величиною акціонером United Co Rusal International PJO, яка потребувала великих виплат.