Производитель Pfizer заявил об отказе ряда стран от закупок вакцины
Страны с низким и средним уровнем дохода предпочли не заказывать вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что обеспечить равный доступ к вакцинам от COVID-19 в мире не удается.
По его словам, он также обращался к странам со средним и низким уровнем дохода, чтобы убедить их зарезервировать дозы вакцины, поскольку поставка была ограничена, но они отказались.
"Мы обратились ко всем странам с просьбой разместить заказы, чтобы мы могли выделить для них дозы. Фактически государства с высоким уровнем дохода зарезервировали большую часть доз", - написал Бурла.
Он отметил, что Pfizer и BioNTech используют многоуровневую модель ценообразования. Страны со средним уровнем дохода должны платить вдвое меньше, чем страны с высоким, а страны с низким уровнем дохода могут купить препарат по себестоимости.
В этом году Pfizer и BioNtech планируют поставить 3 млрд доз вакцины в более чем 116 стран, 450 млн доз уже доставлены в страны. Он надеется, что в страны со средним и низким уровнем дохода удастся поставить более 1 млрд доз.
Напомним, на следующей неделе американский регулятор планирует разрешить применение вакцины Pfizer/BioNTech для детей от 12 лет. Соответствующее одобрение эта вакцина уже получила в Канаде.
Добавим, в мае Украина должна получить партию вакцины Pfizer. Ожидается, что вакцину привезут в Украину до 20 мая.