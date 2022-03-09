Производитель часов Rolex прекращает экспорт продукции в Россию

Компания Rolex присоединилась к санкциям против России. Производитель часов прекратил поставку продукции в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Один из самых известных производителей швейцарских часов, компания Rolex, прекращает экспорт своей продукции в Россию. Как и в случае со многими другими компаниями, решение обусловлено военным вторжением России в Украину. Ранее аналогичное решение приняли Swatch Group и Richemont.

В Rolex также отметили, что о возобновлении поставок премиальных часов в Россию будет сообщено дополнительно.