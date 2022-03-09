Производитель часов Rolex прекращает экспорт продукции в Россию

Компания Rolex присоединилась к санкциям против России. Производитель часов прекратил поставку продукции в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Один из самых известных производителей швейцарских часов, компания Rolex, прекращает экспорт своей продукции в Россию. Как и в случае со многими другими компаниями, решение обусловлено военным вторжением России в Украину. Ранее аналогичное решение приняли Swatch Group и Richemont.
В Rolex также отметили, что о возобновлении поставок премиальных часов в Россию будет сообщено дополнительно.
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