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ProIT разом із венчурним синдикатом TOLOKA оголошують конкурс для ранніх стартапів ProIT Startup Toloka

ProIT разом із венчурним синдикатом TOLOKA оголосили конкурс для ранніх стартапів (фото: proit.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Редакція ProIT спільно із венчурним синдикатом TOLOKA організовують конкурс ІТ-стартапів. Мета - привернути увагу бізнес-янголів до українських стартапів, які перебувають на початковому етапі й потребують pre-seed інвестицій та фахового зворотного зв’язку щодо свого продукту.

Про це йдеться на сайті ProIT.

Подробиці та умови конкурсу, а також форму подачі можна знайти у закріплених постах на Telegram-каналі.

Етапи конкурсу:

  • подання презентацій на конкурс, яке триватиме до 31 січня. Алгоритм: перейдіть на телеграм, знайдіть покликання на форму, через яку подається презентація;
  • конкурсний відбір - до 15 лютого;
  • оголошення переможців - 25 лютого.

Що пропонують організатори:

Усі презентації, які відповідають вимогам конкурсу, будуть опубліковані у розділі "Блоги" на сайті ProIT, а також надіслані на розгляд бізнес-янголам венчурного синдикату TOLOKA.

Журі у складі фахівців ProIT та засновників TOLOKA оберуть три найкращі проєкти. Переможець отримає грошову винагороду від ProIT у розмірі 50 тисяч гривень, а також 1000 доларів США й "годину з ментором" від засновників TOLOKA. Ще два проєкти отримають грошову винагороду від ProIT у розмірі 25 тисяч гривень і "годину з ментором" від засновників TOLOKA.

Про кожний із проєктів-переможців буде опублікована аналітична стаття на ProIT з докладним описом, його перспективами та коментарями щодо розвитку від засновників TOLOKA.

Один стартап отримає "годину з ментором" від Семена Дукача – американського підприємця, у минулому виконавчого директора акселератора Techstars у Бостоні й  професійного гравця у блекджек, про неймовірні виграші якого знято два фільми. Наразі він є партнером-засновником One Way Ventures – фонду венчурного капіталу, який підтримує підприємців-іммігрантів.

Вимоги до стартапу: це має бути саме ІТ-стартап, який перебуває на початковому етапі розвитку й потребує первинних інвестицій.

Презентація проєкту має складатися із 10-14 слайдів і містити таку інформацію:

1. Назва стартапу, ваше ім’я, адреса, електронна пошта й номер телефону.

2. Біль користувача, який знімає ваше рішення, або нові можливості, які з’являються під час запуску вашого рішення/продукту.

3. Ключова цінність, яку надає ваш прдукт (бажано кількісних показниках).

4. Унікальна технологія чи рішення, що стоять за продуктом.

5. Бізнес-модель. Хто з усіх ваших потенційних клієнтів вже має гроші, і чому вони заплатять за ваш продукт.

6. План виходу на ринок/масштабування.

7. Аналіз конкурентів та конкурентні переваги.

8. Ключові учасники команди та їхній досвід.

9. План із фінансів і ключових метрик, як-от кількість клієнтів, конверсія тощо.

10. Нинішній статус вашого продукту, стратегія розвитку, а також плани використання коштів, які ви хочете залучити (куди і яким чином будуть витрачені)‌‌

TOLOKA – венчурний синдикат, заснований влітку 2022 року Ігорем Шойфотом, Тарасом Кириченком та Олександром Колбом. Менше ніж за пів року синдикат зібрав навколо себе понад 500 інвесторів та вже проінвестував у низку проєктів, серед яких і заснований українцями стартап Homes Mate.

Ігор Шойфот – партнер TOLOKA, партнер TMT Investments. Інвестор, член ради директорів у 100+ стартапах із сукупною оцінкою у кілька мільярдів доларів, зокрема в Україні. Три єдинороги, 14 прибуткових виходів, 5x повернення на інвестиції фонду. 25 років в американському хай-теку. Викладав у Каліфорнійському університеті в Берклі та Нью-Йоркському університеті протягом 11 років.

Тарас Кириченко – партнер TOLOKA, голова Наглядової ради у компанії "Нова Пошта", раніше – член Наглядової ради в АТ "Ощадбанк" та Голова правління в АТ "ПРАВЕКС БАНК". Банкір із 15-річним стажем. Має великий досвід управління у фінансовому секторі, а також великий досвід інвестування.

Олександр Колб – партнер TOLOKA, засновник і CEO одного з найбільших українських маркетингових агентств Promodo. У 2014 році став одним із засновників Харківського IT-кластеру, до складу якого входять понад 250 компаній. Автор каналу "Велика Риба" про IT-підприємництво.

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