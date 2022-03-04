Что происходит в Мариуполе сейчас. Ситуация на 4 марта: онлайн

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20:45 Штаб Операции Объединенных сил сообщает о потерях российских оккупантов за неделю попыток взять Мариуполь.

"За эту неделю защитниками Мариуполя уже уничтожены более 30 единиц вражеской бронетехники: танков, БМП, Тигров, автозаправщиков и т.д. Кроме этого, обезврежены более 100 человек пехоты и две разведывательные группы захватчиков. В тылах кафиров успешно работают наши разведывательные группы", - сообщают в ООС.

20:20 Боец полка "Азов" рассказал о том, что защитники города держат оборону, идут тяжелые бои. Превосходящая за численностью группировка пытается прорвать оборону и ворваться в город. Он говорит, что сейчас важно удержать город, потому что именно он не дает создать сухопутный коридор из России в Крым

"Мариуполь нельзя потерять, потому что это последняя крепость на Приазовье. Потеряем мариуполь - потеряем Украину", - говорит он.

Также он добавил что все подразделения украинской армии и добровольцы держать оборону города.

"Мы стоим, восточный фортпост никто не собирается покидать. По предварительным данным Только за сегодня мы уничтожила две ББМ, три танка, пехоту противника, бои продолжаются", - заявил он.

17:20 На данный момент в Мариуполе уже 300 мирных жителей получили ранения. Об этом в эфире Украина24 сообщил мэр города Вадим Бойченко. Ранее он говорил о том, что сейчас невозможно определить точное число погибших и пострадавших из-за непрекращающихся обстрелов.

16:10 Мэр Марийполя Вадим Бойченко в комментарии РБК-Украина рассказал о ситуации в городе.

"Ситуация очень сложная, но мы держимся. У нас гуманитарная блокада, которую создали российские войска, обстреляв критически важную инфраструктуру. Мы без тепла, без света, без воды и практически без связи. И у нас заканчиваются продукты и медикаменты", - сказал он.

Также Бойченко сообщил, что просит внести Мариуполь в список городов для создания гуманитарных коридоров. Он подчеркнул, что уже 5 дней оккупанты ведут огонь по жилым домам. Много убитых и раненых, но их количество сейчас невозможно уточнить из-за непрекращающихся обстрелов.

"Сначала был обстрел в восточной части города – это так называемый Левый берег. Сейчас они работают Западном и Северо-западном направлении. Люди девятые сутки сидят в подвалах, в укрытиях. Они лупят со всех орудий: с "градов", с тяжелой артиллерии и несколько раз даже применяли авиаобстрелы и авиабомбы", - сказал Бойченко.

Также он добавил, что вражеских войск в городе нет, а ВСУ стойко держат позиции и защищают город.

Что происходит в Мариуполе на 4 марта 2022

Из-за того, что в Мариуполе нет связи, новости из города поступают не так часто. По состоянию на вчера ситуация в городе оставалась сложной. Из-за обстрелов Мариуполь остался без тепла, воды и света. Коммунальные службы не могут выехать и заняться ремонтом линий из-за тех же постоянных обстрелов.

"В то же время коммунальные службы снабжают топливом генераторы, питающие городские больницы электроэнергией, тем самым давая возможность оказывать экстренную медицинскую помощь всем раненым жителям Мариуполя", - говорится в сообщении горсовета.

С начала войны России против Украины в городе получили ранения разной степени тяжести более 200 мирных жителей. В больнице удалось восстановить электроснабжение, поэтому медработники продолжают предоставлять помощь.

"Ни у кого уже нет сомнения – это (действия России в Украине, - ред.) акт геноцида русских оккупантов против украинского народа, против нас с вами", - заявил мэр города Вадим Бойченко.

Также он отметил, что ВСУ уверенно держат позиции и защищают город.

Фото: в Мариуполе не прекращаются обстрелы (t me Pravda_Gerashchenko)

Ситуация в городе на 08:00 4 марта

В горсовете сообщают, что на данный момент ожидается план по созданию гуманитарного коридора в условиях режима тишины.

"Наш город на грани гуманитарной катастрофы. Вчера мы добились того, чтобы голос Мариуполя был услышан и попали в список городов, которые будут иметь возможность гуманитарного коридора и прекращение к этому времени огня", - заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Также он отметил, что первоочередными задачами являются обеспечение жителей города вещами первой необходимости, продуктами и восстановление критической инфраструктуры.