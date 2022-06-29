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Что происходит на фронте в Украине: актуальная карта боевых действий на сегодня

Фото: что происходит на фронте в Украине 29 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Появилась актуальная карта боевых действий в Украине по состоянию на среду, 29 июня. Ее опубликовало Министерство обороны Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную ведомством в Twitter.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает министерство обороны.

По данным карты сервиса Deepstatemap, в Дементиевке (Дергачевский район Харьковской области) продолжаются тяжелые бои.

Незначительное продвижение оккупантов отмечается в Ротах (Бахмутский район Донецкой области). Также оккупанты захватили Мироновку.

Все время оккупанты пытаются штурмовать трассу "Лисичанск-Бахмут", однако большинство попыток заканчиваются фиаско.

Напомним, по данным британской разведки, российские силы добились частичного успеха в районе Лисичанска.

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