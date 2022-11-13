Прохолодно, але без дощів: прогноз погоди на завтра

Погода в Україні

Синоптики зазначили, що завтра в Україні буде сухо. У західних, Вінницькій, Київській та Житомирській областях вночі та вранці туман. Через це видимість на дорогах знизиться.

Стовпчики термометрів завтра вдень покажуть у середньому +3 +8 градусів, а у західній та південній частинах +9 +13 градусів.

Вночі температура повітря впаде до 0 +5 градусів.

Погода в Києві

Завтра у Києві дощів не очікується, але ночі та вранці можливий туман. Видимість впаде до 200-500 метрів.

Температура повітря вдень прогнозується у межах +5 +7 градусів, а вночі +1 +3 градуси.