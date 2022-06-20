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Жителів Полтавської області попередили про вибухи: в чому причина

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Полтавська область, Понеділок 20 червня 2022 10:56
Жителів Полтавської області попередили про вибухи: в чому причина Фото: українська артилерія (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 20 червня, в Полтавській області проходять навчальні стрільби в Миргородській громаді. Жителів просять зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.

"Сьогодні, 20 червня, навчальні стрільби в Миргородській громаді. Якщо ви почуєте звуки пострілів або вибухів, зберігайте спокій. Все буде Україна", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти кілька разів обстріляли з артилерії прикордонні райони на півночі України. Всього ворог випустив 45 снарядів.

Також російські військові завдали ударів по Криворізькому району у Дніпропетровській області.

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