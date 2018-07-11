Как проходит саммит НАТО в Брюсселе: подробности

Саммит НАТО 2018 проходит в Брюсселе 11-12 июля

В Бельгии стартовал двухдневный саммит НАТО. Во встрече стран Североатлантического Альянса принимает участие и украинская делегация. Все подробности, главные темы и программа саммита - в материале РБК-Украина.

Саммит НАТО 2018 в Брюсселе

В брюссельской штаб-квартире НАТО в течение 11-12 июля пройдет саммит представителей 29-стран участниц Альянса, а также нескольких государств-партнеров. На встречу приглашены делегации Украины во главе с Петром Порошенко, Грузии - во главе с президентом Георгием Маргвелашвили, делегацию Финляндии возглавляет президент Саули Ниинистё.

На саммите планируется наметить шаги по развитию Альянса и подписать ряд значимых документов.

Фото: Саммит НАТО стартовал в Брюсселе (twitter.com/USApoRusski)

Основные темы саммита НАТО 2018

На официальном сайте НАТО опубликовали главные вопросы, которые будут подниматься в ходе встреч на высшем уровне 11-12 июля. Среди них такие темы:

вопросы обороны, в том числе, увеличение оборонного бюджета. Также в ходе саммита планируется принять решение по вопросу о повышении роли НАТО в борьбе с терроризмом.

утверждение программы, направленной на усиление обороны, о создании до 2020 года 30 механизированных батальонов; 30 воздушных эскадрилий; 30 боевых кораблей, готовых к использованию в течение 30 дней.

продление финансирования афганских сил безопасности до 2020 года.

финансирование новой учебной миссии в Ираке.

We’ll increase the readiness of our forces, we’ll modernize our Command Structure & we’ll step up the fight against terrorism – incl w/ more troops + funding for #Afghanistan & a new training mission in #Iraq - #NATO SG @jensstoltenberg pic.twitter.com/7jaEp4PBWq — Oana Lungescu (@NATOpress) July 11, 2018

приглашение Македонии к началу переговоров о вступлении в НАТО.

обсуждение проблем безопасности с представителями Европейского совета и Европейской комиссии, а также при участии лидеров Финляндии и Швеции.

обсуждение с делегациями Грузии и Украины реформ обороны и постоянной поддержки Альянса.

Украина на саммите НАТО

По приглашению генсека НАТО Йенса Столтенберга в саммите примет участие Петр Порошенко. В пресс-службе главы государства сообщили, что в программе визита украинской делегации:

участие в заседании Североатлантического Совета на уровне глав государств и правительств.

участие в заседании глав государств и правительств стран-контрибуторов Миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".

ряд двусторонних встреч П. Порошенко с лидерами стран, которые примут участие в Саммите.

участие в публичном мероприятии - специальной сессии "НАТО вовлекает: Диалог в рамках брюссельского саммита", который будет проведен Германским Фондом Маршалла в штаб-квартире Альянса.

Программа саммита НАТО 2018

В среду, 11 июля, запланированы следующие мероприятия в рамах саммита (время по Киеву):

11:45 - прибытие делегаций и приветствие генеральным секретарем НАТО;

12:15 - выступление Йенса Столтенберга на Конференции по безопасности;

15:30 - встреча Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств;

18:15 - пресс-конференция Генерального секретаря НАТО;

12 июля на саммите НАТО состоится:

09:00 - совместное заявление Генерального секретаря и Президента Грузии;

09:20 - совместное заявление Генерального секретаря и Президента Украины;

11:30 - встреча Североатлантического совета на уровне государств-партнеров и правительств государств-членов с решительной поддержкой и потенциальных оперативных партнерских стран;

13:45 - пресс-конференция Генерального секретаря НАТО.