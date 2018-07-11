Як проходить саміт НАТО у Брюсселі: подробиці

Саміт НАТО 2018 проходить у Брюсселі 11-12 липня

У Бельгії стартував дводенний саміт НАТО. У зустрічі країн Північноатлантичного Альянсу бере участь і українська делегація. Всі подробиці, головні теми та програма саміту - в матеріалі РБК-Україна.

Саміт НАТО 2018 у Брюсселі

У брюссельській штаб-квартирі НАТО протягом 11-12 липня пройде саміт представників 29-країн учасниць Альянсу, а також кількох держав-партнерів. На зустріч запрошені делегації України на чолі з Петром Порошенком, Грузії - на чолі з президентом Георгієм Маргвелашвілі, делегацію Фінляндії очолює президент Саулі Нііністе.

На саміті планується намітити кроки з розвитку Альянсу і підписати ряд значущих документів.

Фото: Саміт НАТО стартував у Брюсселі (twitter.com/USApoRusski)

Основні теми саміту НАТО 2018

На офіційному сайті НАТО опублікували головні питання, які будуть підніматися в ході зустрічей на вищому рівні 11-12 липня. Серед них такі теми:

питання оборони, в тому числі, збільшення оборонного бюджету. Також в ході саміту планується прийняти рішення з питання про підвищення ролі НАТО в боротьбі з тероризмом.

затвердження програми, спрямованої на підсилення оборони, про створення до 2020 року 30 механізованих батальйонів; 30 повітряних ескадрилій; 30 бойових кораблів, готових до використання протягом 30 днів.

продовження фінансування афганських сил безпеки до 2020 року.

фінансування нової навчальної місії в Іраку.

We’ll increase the readiness of our forces, we’ll modernize our Command Structure & we’ll step up the fight against terrorism – incl w/ more troops + funding for #Afghanistan & a new training mission in #Iraq - #NATO SG @jensstoltenberg pic.twitter.com/7jaEp4PBWq — Oana Lungescu (@NATOpress) July 11, 2018

запрошення Македонії до початку переговорів про вступ до НАТО.

обговорення проблем безпеки з представниками Європейської ради та Європейської комісії, а також за участю лідерів Фінляндії і Швеції.

обговорення з делегаціями Грузії і України реформ оборони і постійної підтримки Альянсу.

Україна на саміті НАТО

На запрошення генсека НАТО Йенса Столтенберга в саміті візьме участь Петро Порошенко. У прес-службі глави держави повідомили, що в програмі візиту української делегації:

участь у засіданні Північноатлантичної Ради на рівні глав держав і урядів.

участь в засіданні глав держав і урядів країн-контрибуторів Тренувальної місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка".

ряд двосторонніх зустрічей П.Порошенка з лідерами країн, які візьмуть участь у Саміті.

участь у публічному заході - спеціальної сесії "НАТО залучає: Діалог в рамках брюссельського саміту", який буде проведено Німецьким Фондом Маршалла в штаб-квартирі Альянсу.

Програма саміту НАТО 2018

У середу, 11 липня, заплановано наступні заходи в рамах саміту (час за Києвом):

11:45 - прибуття делегацій і вітання генерального секретаря НАТО;

12:15 - виступ Йенса Столтенберга на Конференції з безпеки;

15:30 - зустріч Північноатлантичної ради на рівні глав держав і урядів;

18:15 - прес-конференція Генерального секретаря НАТО;

12 липня на саміті НАТО відбудеться:

09:00 - спільна заява Генерального секретаря і Президента Грузії;

9:20 - спільна заява Генерального секретаря і Президента України;

11:30 - зустріч Північноатлантичної ради на рівні держав-партнерів та урядів держав-членів з рішучою підтримкою і потенційних оперативних партнерських країн;

13:45 - прес-конференція Генерального секретаря НАТО.