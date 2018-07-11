Як проходить саміт НАТО у Брюсселі: подробиці
Саміт НАТО 2018 проходить у Брюсселі 11-12 липня
У Бельгії стартував дводенний саміт НАТО. У зустрічі країн Північноатлантичного Альянсу бере участь і українська делегація. Всі подробиці, головні теми та програма саміту - в матеріалі РБК-Україна.
Саміт НАТО 2018 у Брюсселі
У брюссельській штаб-квартирі НАТО протягом 11-12 липня пройде саміт представників 29-країн учасниць Альянсу, а також кількох держав-партнерів. На зустріч запрошені делегації України на чолі з Петром Порошенком, Грузії - на чолі з президентом Георгієм Маргвелашвілі, делегацію Фінляндії очолює президент Саулі Нііністе.
На саміті планується намітити кроки з розвитку Альянсу і підписати ряд значущих документів.
Фото: Саміт НАТО стартував у Брюсселі (twitter.com/USApoRusski)
Основні теми саміту НАТО 2018
На офіційному сайті НАТО опублікували головні питання, які будуть підніматися в ході зустрічей на вищому рівні 11-12 липня. Серед них такі теми:
- питання оборони, в тому числі, збільшення оборонного бюджету. Також в ході саміту планується прийняти рішення з питання про підвищення ролі НАТО в боротьбі з тероризмом.
- затвердження програми, спрямованої на підсилення оборони, про створення до 2020 року 30 механізованих батальйонів; 30 повітряних ескадрилій; 30 бойових кораблів, готових до використання протягом 30 днів.
- продовження фінансування афганських сил безпеки до 2020 року.
- фінансування нової навчальної місії в Іраку.
We’ll increase the readiness of our forces, we’ll modernize our Command Structure & we’ll step up the fight against terrorism – incl w/ more troops + funding for #Afghanistan & a new training mission in #Iraq - #NATO SG @jensstoltenberg pic.twitter.com/7jaEp4PBWq— Oana Lungescu (@NATOpress) July 11, 2018
- запрошення Македонії до початку переговорів про вступ до НАТО.
- обговорення проблем безпеки з представниками Європейської ради та Європейської комісії, а також за участю лідерів Фінляндії і Швеції.
- обговорення з делегаціями Грузії і України реформ оборони і постійної підтримки Альянсу.
Україна на саміті НАТО
На запрошення генсека НАТО Йенса Столтенберга в саміті візьме участь Петро Порошенко. У прес-службі глави держави повідомили, що в програмі візиту української делегації:
- участь у засіданні Північноатлантичної Ради на рівні глав держав і урядів.
- участь в засіданні глав держав і урядів країн-контрибуторів Тренувальної місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка".
- ряд двосторонніх зустрічей П.Порошенка з лідерами країн, які візьмуть участь у Саміті.
- участь у публічному заході - спеціальної сесії "НАТО залучає: Діалог в рамках брюссельського саміту", який буде проведено Німецьким Фондом Маршалла в штаб-квартирі Альянсу.
Програма саміту НАТО 2018
У середу, 11 липня, заплановано наступні заходи в рамах саміту (час за Києвом):
11:45 - прибуття делегацій і вітання генерального секретаря НАТО;
12:15 - виступ Йенса Столтенберга на Конференції з безпеки;
15:30 - зустріч Північноатлантичної ради на рівні глав держав і урядів;
18:15 - прес-конференція Генерального секретаря НАТО;
12 липня на саміті НАТО відбудеться:
09:00 - спільна заява Генерального секретаря і Президента Грузії;
9:20 - спільна заява Генерального секретаря і Президента України;
11:30 - зустріч Північноатлантичної ради на рівні держав-партнерів та урядів держав-членів з рішучою підтримкою і потенційних оперативних партнерських країн;
13:45 - прес-конференція Генерального секретаря НАТО.