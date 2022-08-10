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От прохлады до +36: погода в Украине сегодня будет контрастной

Фото: погода в Украине сегодня будет контрастной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 10 августа погода будет дождливой и прохладной на западе, местами на севере и в центре. При этом на востоке ударит жара до +36.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и гроза.

На остальной территории переменная облачность, без осадков. Ветер синоптики прогнозируют преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +13 +15, днем +20 +24 градуса;
  • на западе ночью +11 +15 градусов, а днем +19 +23;
  • в восточных областях ночью +16 +19, днем +32 +36 градусов;
  • на юге страны ночью +19 + 22 градуса, а днем +29 +34;
  • в центральных областях ночью +14 +18, днем +21 +30 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16, а днем +20 +22 градусов.

Напомним, как сообщалось, погода в Украине в августе будет с резкими перепадами температур в сторону похолодания.

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Погода в УкраинеУкргидрометцентра