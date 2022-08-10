От прохлады до +36: погода в Украине сегодня будет контрастной

В Украине сегодня, 10 августа погода будет дождливой и прохладной на западе, местами на севере и в центре. При этом на востоке ударит жара до +36.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и гроза.
На остальной территории переменная облачность, без осадков. Ветер синоптики прогнозируют преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16, а днем +20 +22 градусов.
Напомним, как сообщалось, погода в Украине в августе будет с резкими перепадами температур в сторону похолодания.
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