Прохладно, но без дождей: какой сегодня будет погода

Погода в Украине

В течение дня на всей территории будет прохладно. Температура днем будет держаться на уровне +16-18 градусов. Ночью опустится до +6-8 градусов.

Теплее всего будет в южных областях. Там днем воздух прогреется до +21 градуса. Ночью +9-11.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается +17-19 градусов в течение дня. Ночью будет прохладно и столбики термометров опустятся до +6-8 градусов.

Осадков не прогнозируют.