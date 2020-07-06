В Прогресстех-Украина заявили, что помогут ХАИ увеличить количество инженеров

Прогресстех-Украина заключила договор о сотрудничестве с Национальным аэрокосмическим университетом им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" (ХАИ), чтобы помочь повысить популярность инженерных специальностей среди харьковских абитуриентов.

Об этом в компании сообщили на официальной странице в Facebook.

"Договор о сотрудничестве, в частности, предусматривает помощь со стороны Прогресстех-Украина в популяризации инженерных профессий и профессиональной ориентации среди молодежи. Целью этой формы партнерства является широкое привлечение способных молодых людей к подготовке на базе ХАИ квалифицированных инженеров для аэрокосмической отрасли", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Прогресстех-Украина рассматривают возможность создания виртуального сервиса для абитуриентов с целью популяризации инженерных специальностей. По информации компании, онлайн приложение будет информировать о карьерных возможностях в современной инженерии, образовательно-профессиональных программ технических вузов, преимуществах дуальных программ инженерного образования и условия участия в них.

В компании отметили, что активизация набора в ХАИ даст возможность перезапустить программу целевой подготовки студентов харьковского вуза к инженерной работе в Прогресстех-Украина. В частности, доступ к углубленному обучению инженерного дела планируется открыть студентам ХАИ, начиная с 3-го курса бакалавриата. Ранее слушателями такой программы могли стать только студенты магистратуры.

Напомним, Прогресстех-Украина совместно с украинскими университетами, начиная с 2014-2015 учебного года, реализует комплекс образовательных инженерных программ, базирующихся на стандартах современного инжиниринга.

Компания также имеет собственные учебные центры в Киеве, Харькове и Днепре, которые стали базой для проведения циклических региональных курсов по подготовке студентов и выпускников вузов к профессиональной инженерной работы.

В целом на протяжении 6 лет Прогресстех-Украина сертифицировала 380 выпускников своих учебных программ. Запуск образовательного направления деятельности Прогрестех-Украина инициировал основатель международного холдинга Progresstechgroup Владимир Кульчицкий.

Прогресстех-Украина является крупнейшей компанией Progresstechgroup - международного холдинга со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас, США). В составе Progresstechgroup есть ряд инжиниринговых центров в Европе и Северной Америке и 14 офисов по всему миру.

В Украине группу также представляют конструкторский центр Аэро ДС, украинские подразделения компаний PT-Americas, Tucana Engineering и Соирі.