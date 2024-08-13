Програму "єВідновлення" розширили для нової категорії громадян: у Раді розповіли подробиці

Від того, хто саме подається на компенсацію - законний представник, або за довіреністю, залежатиме і те, хто по факту отримає гроші. Якщо подаватиметься законний представник, то кошти відправлять на його картку "єВідновлення", якщо за довіреністю - на картку заявника, а не представника.

Вона зазначила, що від сьогодні громадяни, які не можуть подати заяву самостійно, можуть це зробити не тільки за участі особи, на яку оформили довіреність, але і за участі своїх законних представників. Це актуально у випадках, коли власники пошкодженого або зруйнованого житла - діти, яким не виповнилось 18 років, або недієздатні особи.

Раніше у таких випадках виходом з ситуації було оформлення довіреності, але тепер, якщо йдеться законних представників - батьків, близьких родичів, за довіреністю можна не звертатися.

"По-перше, оформлення довіреності - платна послуга. По-друге, довіритель, тобто той, хто надає право діяти від його імені, мусить звернутися для оформлення довіреності до нотаріуса, або в ЦНАП. Але дитина може банально перебувати за кордоном, або людина є недієздатною, якщо йдеться про дорослого. Тоді оформлення довіреності неможливе", - зауважила Шуляк.

Парламентарка підкреслила, що такі випадки були зовсім непоодинокі, тобто йшлося далеко не про кількох осіб. Відповідно, ініціатори програми зрозуміли, що на таке розширення у українців високий запит.

Технічна можливість, пояснила Шуляк, полягає доопрацювання функціоналу подачі заяв від представників заявника через співробітників ЦНАП або нотаріусів, а саме:

Працівники ЦНАП та нотаріуси тепер можуть приймати заяви, не лише від представників власників житла за довіреністю, а і від його законних представників без довіреності;

В залежності від обраного типу представника, змінюється порядок нарахування коштів: якщо подається законний представник, кошти будуть нараховані на його картку "єВідновлення", якщо за довіреністю - на картку заявника, а не представника;

Також законного представника відтепер можна вибрати як отримувача коштів програми "єВідновлення", якщо в пошкодженого житла є співвласники і вони надали на це згоду через Дію або нотаріуса.

Шуляк наголосила на ще одному оновленні функціоналу - відтепер одночасно з поданням заяви на "єВідновлення" у "Дії" можна замовити довідку про несудимість, без якої виплата неможлива.

"Це інструмент блокування доступу до "єВідновлення" тих, хто вчинив злочини проти національної безпеки — колаборантів та зрадників. Погодьтеся, допомагати таким особам у ремонті житла було б досить дивно. Раніше отримання такої довідки було досить тривалим процесом, але завдяки цифровізації процесів цей етап значно прискорюється. На практиці це означає, що громадяни будуть проходити процес подачі і опрацювання заявки значно швидше", - пояснила Олена Шуляк.

Нагадаємо, українці, чиє житло знаходиться на тимчасово-окупованих територіях, очікують від уряду постанови, яка нарешті надасть їм можливість подаватись на "єВідновлення". Зазначимо, що у липні можливість подаватися на компенсацію за програмою отримали громадяни, чиє житло знаходиться у зоні активних бойових дій.