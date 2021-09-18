ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Программу "Доступные лекарства" расширят: добавят препараты для пациентов с расстройствами психики

Новина українською →
Суббота 18 сентября 2021 12:46
Программу "Доступные лекарства" расширят: добавят препараты для пациентов с расстройствами психики Фото: "Доступные лекарства" расширят для пациентов с расстройствами психики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

С 1 октября НСЗУ расширяет программу возмещения лекарственных средств по программе "Доступные лекарства" новым направлением. Добавят препараты для пациентов с расстройствами психики и поведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ в Telegram.

Речь идет о лекарствах при таких заболеваниях:

  • эпилепсия,
  • шизофрения,
  • ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство),
  • депрессия,
  • аффективные и невротические расстройства.

Как получить препараты по программе “Доступные лекарства”?

Для этого необходим электронный рецепт. Его выписывает невролог или психиатр. Семейные врачи электронные рецепты по этим направлениям не выписывают.

Получить препараты бесплатно или с небольшой доплатой можно в любой аптеке, которая работает по соответствующим договору с НСЗУ.

Пациентам с расстройствами психики и поведения нужно в ближайшее время посетить своего лечащего врача - невролога или психиатра. Необходимо, чтобы врач создал индивидуальный план лечения и внес его в электронную систему здравоохранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины НСЗУ
NEWS
Украина усилила систему противовоздушной обороны на северном направлении
Украина усилила систему противовоздушной обороны на северном направлении
DAILY
"Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит