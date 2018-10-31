Программу "Доступные лекарства" могут заблокировать из-за нового закона, - эксперты

Иллюстративное фото (УНИАН)

По мнению єкспертов, принятие закона №8591 может привести к закрытию аптек и увольнению 40 тыс. работников

В случае принятия законопроекта №8591 правительственная программа реимбурсации "Доступные лекарства" окажется заблокированной. Об этом заявил представитель ОО "Всеукраинская аптечная палата" Вячеслав Сауц, сообщает УНИАН.

"Если скандальный законопроект будет принят, под угрозой окажутся самые уязвимые категории граждан Украины - сердечники, астматики и диабетики, которым государство компенсирует стоимость жизненно важных лекарств по программе "Доступные лекарства". Дело в том, каждая небольшая аптечная сеть должна как-то спрогнозировать потребность, закупить товар у дистрибьюторов с отсрочкой платежа по полной цене, потом отпустить его практически бесплатно и ожидать возмещения от государства. В общем сеть не уложится в отсрочку платежа, то есть будет заблокирована отгрузке всего товара дистрибьютором. Это прямой путь к тотальному дефициту лекарств. Кроме того, перезаключение договоров с аптеками-участницами программы может затянуться на 2-3 месяца, ведь договор этот трехсторонний, с участием государственных органов, отличающихся слабой мобильностью по сравнению с коммерческими организациями. Соответственно, если в районе нет аптек, то ни одна из них не сможет без подписанного договора осуществить выдачу медикаментов, в том числе по программе "Доступные лекарства", - заявил Сауц.

Кроме того, похожие прогнозы дает директор общественной организации "Аптечная профессиональная ассоциация Украины", доктор фармацевтических наук Владимир Руденко.

"Если закон будет принят, мы станем свидетелями грандиозного передела рынка аптечных учреждений, многие аптеки вынуждены будут закрыться, а в процессе трансформации рынка такие государственные программы как "Доступные лекарства" просто остановятся и не будут работать. Граждане Украины от этого точно не выиграют, а те из них, что зависят от ежедневного приема жизненно важных препаратов, конкретно пострадают", - считает Руденко.

Кроме того, эксперты опасаются, что если депутаты проголосуют за вышеуказанный закон, это приведет к полному коллапсу на рынке. Поскольку документ предусматривает обязательное наличие высшего фармацевтического образования у владельцев аптечных сетей.

Также сообщается, что закрытие аптек, которое неизбежно последует в результате принятия закона, скажется на занятости их работников. На сегодняшний день эксперты говорят о 40 тысячах потенциальных безработных.

Как сообщается, внесли законопроект № 8591 от 12.07.2018 несколько депутатов - Ирина Сысоенко ("Самопомич"), а также Александра Кужель, Елена Кондратюк (обе - "Батькивщина"), Олег Мусий (внефракционный), Ольга Богомолец, Ирина Геращенко (обе - БПП), Анна Романова ("Самопомич"), Тарас Кремень ("Народный фронт"), Андрей Шипко ("Відродження"). Законопроект содержит норму о том, что лицензия на розничную торговлю лекарственными средствами выдаваться не будет, если "в день подачи заявления о выдаче лицензии расстояние по прямой линии от места запланированного расположения аптеки до ближайшей аптеки составляет менее 500 метров".