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Програму "Доступні ліки" можуть заблокувати через новий закон, - експерти

Новини » Суспільство    31.10.2018 - 18:32
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

На думку експертів, прийняття закону №8591 може призвести до закриття аптек і звільнення 40 тис. працівників

У разі прийняття законопроекту №8591 урядова програма реімбурсації "Доступні ліки" виявиться заблокованою. Про це заявив представник ГО "Всеукраїнська аптечна палата" В'ячеслав Сауц, повідомляє УНІАН.

"Якщо скандальний законопроект буде прийнятий, під загрозою опиняться найбільш вразливі категорії громадян України - сердечники, астматики і діабетики, яким держава компенсує вартість життєво важливих ліків за програмою "Доступні ліки". Справа в тому, що кожна невелика аптечна мережа повинна якось спрогнозувати потребу, закупити товар у дистриб'юторів з відстрочкою платежу за повною ціною, потім відпустити його практично безкоштовно і чекати відшкодування від держави. Загалом мережа не вкладеться в відстрочення платежу, тобто буде заблоковано відвантаження всього товару дистриб'ютором. Це прямий шлях до тотального дефіциту ліків. Крім того, переукладання договорів з аптеками-учасницями програми може затягнутися на 2-3 місяці, адже договір цей тристоронній, з участю державних органів, що відрізняються слабкою мобільністю в порівнянні з комерційними організаціями. Відповідно, якщо в районі немає аптек, то жодна з них не зможе без підписаного договору здійснити видачу медикаментів, в тому числі за програмою "Доступні ліки", - заявив Сауц.

Крім того, схожі прогнози дає директор громадської організації "Аптечна професійна асоціація України", доктор фармацевтичних наук Володимир Руденко.

"Якщо закон буде прийнятий, ми станемо свідками грандіозного переділу ринку аптечних установ, багато аптеки змушені будуть закритися, а в процесі трансформації ринку такі державні програми, як "Доступні ліки" просто зупиняться і не будуть працювати. Громадяни України від цього точно не виграють, а ті з них, що залежать від щоденного прийому життєво важливих препаратів, конкретно постраждають", - вважає Руденко.

Крім того, експерти побоюються, що якщо депутати проголосують за цей закон, це призведе до повного колапсу на ринку. Оскільки документ передбачає обов'язкову наявність вищої фармацевтичної освіти у власників аптечних мереж.

Також повідомляється, що закриття аптек, яке неминуче настане у результаті прийняття закону, позначиться на зайнятості їх працівників. На сьогоднішній день експерти говорять про 40 тисяч потенційних безробітних.

Як повідомляється, внесли законопроект № 8591 від 12.07.2018 кілька депутатів - Ірина Сисоєнко ("Самопоміч"), а також Олександра Кужель, Олена Кондратюк (обидві - "Батьківщина"), Олег Мусій (позафракційний), Ольга Богомолець, Ірина Геращенко (обидві - БПП), Анна Романова ("Самопоміч"), Тарас Кремінь ("Народний фронт"), Андрій Шипко ("Відродження"). Законопроект містить норму про те, що ліцензія на роздрібну торгівлю лікарськими засобами видаватися не буде, якщо "в день подачі заяви про видачу ліцензії відстань по прямій лінії від місця запланованого розташування аптеки до найближчої аптеки становить менш як 500 метрів".

Основна ідея проекту закону про аптеки - це зміна умов конкуренції, - Руденко Володимир Руденко: лобісти проекту про аптеки не враховують всіх його наслідків для фармринку
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