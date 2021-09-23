По программе Зеленского на Буковине открыли детсад, который 10 лет стоял долгостроем

В с. Опришены Черновицкой области завершилось 10-летнее строительство детского сада, который стал первым в истории этого населенного пункта. Фундамент для дошкольного учреждения заложили еще в 2011 году, но долгое время он имел статус долгостроя. Завершить объект удалось после включения его в список объектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА

"Помещение детского сада имеет уникальное внутреннее оформление. Все 20 комнат заведения украшены эксклюзивными рисунками. Над ними работал художник Юрий Телегуз и его ученики", - говорится в сообщении ОГА.

Здание сделали инклюзивным: здесь обустроили пандусы, лифт и специальный туалет для детей с инвалидностью. Садик также утеплили и обустроили энергосберегающими окнами.

Садик рассчитан на 180 детей.

"Новое современное заведение появилось здесь не только потому, что громада хотела и нуждалась в нем, но и потому, что продемонстрировала способность воплотить такой проект. Администрация же, в свою очередь, рада была помочь и всячески способствовать, чтобы этот долгострой превратился в мощный образовательный центр", - сказал глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

На финальный этап строительства из Государственного фонда регионального развития выделили 11 млн гривен.