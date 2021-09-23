ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

По программе Зеленского на Буковине открыли детсад, который 10 лет стоял долгостроем

Новина українською →
Буковина, Четверг 23 сентября 2021 17:00
По программе Зеленского на Буковине открыли детсад, который 10 лет стоял долгостроем Фото: на Буковине открыли детсад, который 10 лет стоял долгостроем (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В с. Опришены Черновицкой области завершилось 10-летнее строительство детского сада, который стал первым в истории этого населенного пункта. Фундамент для дошкольного учреждения заложили еще в 2011 году, но долгое время он имел статус долгостроя. Завершить объект удалось после включения его в список объектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА

"Помещение детского сада имеет уникальное внутреннее оформление. Все 20 комнат заведения украшены эксклюзивными рисунками. Над ними работал художник Юрий Телегуз и его ученики", - говорится в сообщении ОГА.

Здание сделали инклюзивным: здесь обустроили пандусы, лифт и специальный туалет для детей с инвалидностью. Садик также утеплили и обустроили энергосберегающими окнами.

Садик рассчитан на 180 детей.

По программе Зеленского на Буковине открыли детсад, который 10 лет стоял долгостроем

"Новое современное заведение появилось здесь не только потому, что громада хотела и нуждалась в нем, но и потому, что продемонстрировала способность воплотить такой проект. Администрация же, в свою очередь, рада была помочь и всячески способствовать, чтобы этот долгострой превратился в мощный образовательный центр", - сказал глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

На финальный этап строительства из Государственного фонда регионального развития выделили 11 млн гривен.

Напомним, строительство и восстановление объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Когда закончится карантин в Украине: Ляшко озвучил возможные сроки
Когда закончится карантин в Украине: Ляшко озвучил возможные сроки
DAILY
Акцизы, рента и земля. Кому и на что Рада повысит налоги
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Акцизы, рента и земля. Кому и на что Рада повысит налоги