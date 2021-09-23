За програмою Зеленського на Буковині відкрили садочок, який 10 років стояв довгобудом

У с. Опришени Чернівецької області завершилось 10-річне будівництво дитячого садочка, який став першим в історії цього населеного пункту. Фундамент для дошкільного закладу заклали ще 2011 року, але тривалий час він мав статус довгобуду. Завершити об'єкт вдалося після включення його до списку об’єктів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернівецької ОДА.

“Приміщення дитячого садка має унікальне внутрішнє оформлення. Усі 20 кімнат закладу прикрашені ексклюзивними малюнками. Над ними працював художник Юрій Телегуз та його учні”, - йдеться у повідомленні ОДА.

Будівлю зробили інклюзивною: тут облаштували пандуси, ліфт та спеціальну вбиральню для діток з інвалідністю. Споруду також утеплили та облаштували енергоощадними вікнами.

Садочок розрахований на 180 дітей.

"Новий сучасний заклад з’явився тут не лише тому, що громада хотіла і потребувала цього, а й тому, що продемонструвала спроможність втілити такий проєкт. Адміністрація ж, своєю чергою, рада була допомогти і всіляко сприяти, аби цей довгобуд перетворився на потужний освітній осередок", - сказав голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

На фінальний етап будівництва з Державного фонду регіонального розвитку виділили 11 мільйонів гривень.