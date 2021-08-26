По программе президента тестируют поезд Stadler FLIRT для пригородного сообщения Киева

"Укрзализныця" тестирует поезд Stadler FLIRT для запуска на маршруте пригородного сообщения Киева и городской электрички.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Поезда такого класса компания планирует использовать на маршрутах пригородного сообщения в Киеве, Днепре, Харькове в рамках проекту City Express, который является частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Первые поезда "Укрзализныця" планирует получить и запустить на маршрутах киевского узла до конца 2022 года. Среди источников финансирования закупки рассматриваются как средства госбюджета, так и кредитные средства, предложенные производителями.

Видео процесса тестирования УЗ разместила на своем официальном Facebook-странице.

"Тестовые заезды поезда FLIRT мы проводили на территории столичной агломерации. Сейчас работаем над разработкой технико-экономического обоснования проекта, завершаем подготовку технических требований к подвижному составу и платформ. Уже к концу сентября планируем объявить тендер. Наша задача - разгрузить въезды в столицу и сократить время поездок к рабочим местам жителей из городов-сателлитов столицы", - отметил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Закупка таких поездов будет проводиться за международным тендером. Среди главных требований к иностранным производителям будет локализация производства на территории Украины.

Всего Kyiv City Express будет обслуживать 6 направлений вокруг Киева: Вышгородский, Богуславский (Триполье, Кагарлык, Мироновка), Нежинский (Бровары, Бобровица, Носовка), Яготинский (Борисполь, Березань), Узинский (Боярка, Вишневое, Васильков, Фастов, Белая Церковь) и Клавдиевский (Ирпень, Буча, Ворзель, Немешаево).

В дальнейших планах - реализация City Express в Днепре и Харькове.

Максимальная скорость электропоезда Stadler FLIRT - 160 км/ч. В нем 262 места для сидения 1-го и 2-го классов. Поезд приспособлен для маломобильных категории и людей с инвалидностью. Подвижной состав оборудован пандусом, местами для размещения людей на инвалидных креслах, вся информация продублирована шрифтом Брайля.

Stadler - международная компания по производству железнодорожных транспортных средств (Буснанг, Швейцария). Основанная в 1942 году, на сегодняшний день имеет более 8500 сотрудников и более 50 отделений сервиса.