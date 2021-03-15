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В Киеве запустили модернизированную электричку City Express: куда на ней можно добраться

Новина українською → Киев, Понедельник 15 марта 2021 09:32
В Киеве запустили модернизированную электричку City Express: куда на ней можно добраться Фото: железнодорожный вокзал (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве в понедельник, 15 марта, запустили модернизированный электропоезд City Express. Первый рейс отправился из Киева в 5:54.

Об этом РБК-Украина сообщили в "Укрзализныци".

Первая электричка будет курсировать по маршруту Святошин-Буча. Он будет курсировать в пиковые часы перевозок утром и вечером. Первые рейсы отправились из Киева в 5:54, из Бучи - в 6:27.

Поезда будут останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча. Электричка будет курсировать по такому расписанию:

Из Киева (со станции Святошин) - 5:54: 6:58, 8:23, 17:30, 18:34, 19:38;

Со станции Буча 6:27, 7:31, 8:56 и в 18:03 и 19:07.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта City Express в Киеве планируется запустить новые электрички в Бучу, Вышгород, Боярку и Бровары. Ожидается, что железная дорога будет интегрирована с городской транспортной системой.

Напомним, президент Владимир Зеленский говорил, что проект пригородного сообщения City Express на первом этапе будет реализован в трех городах - Киеве, Харькове и Днепре. При этом в Харькове и Днепре пока идет разработка концепции.

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