В Киеве запустили модернизированную электричку City Express: куда на ней можно добраться
В Киеве в понедельник, 15 марта, запустили модернизированный электропоезд City Express. Первый рейс отправился из Киева в 5:54.
Об этом РБК-Украина сообщили в "Укрзализныци".
Первая электричка будет курсировать по маршруту Святошин-Буча. Он будет курсировать в пиковые часы перевозок утром и вечером. Первые рейсы отправились из Киева в 5:54, из Бучи - в 6:27.
Поезда будут останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча. Электричка будет курсировать по такому расписанию:
Из Киева (со станции Святошин) - 5:54: 6:58, 8:23, 17:30, 18:34, 19:38;
Со станции Буча 6:27, 7:31, 8:56 и в 18:03 и 19:07.
Ранее сообщалось, что в рамках проекта City Express в Киеве планируется запустить новые электрички в Бучу, Вышгород, Боярку и Бровары. Ожидается, что железная дорога будет интегрирована с городской транспортной системой.
Напомним, президент Владимир Зеленский говорил, что проект пригородного сообщения City Express на первом этапе будет реализован в трех городах - Киеве, Харькове и Днепре. При этом в Харькове и Днепре пока идет разработка концепции.