По программе "Большая стройка" стартовал ремонт дороги у прифронтовой Волновахи

В Донецкой области стартовал ремонт трассы Н-20 "Славянск - Донецк - Мариуполь" на участке км 188+004 - км 208+666. Маршрут, проходящий вблизи города Волноваха, восстановят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Донецкой области.

Данная дорога I категории имеет протяженность более 20 км. На дороге уже начались работы по срезанию мелколесья и кустарника с откосов земляного полотна, разборке автопавильонов и бортового камня, демонтажу металлического барьерного ограждения и дорожных знаков, а также фрезеровке существующей дорожной одежды.

"Рабочим проектом предусматривается: восстановление транспортно-эксплуатационных показателей проезжей части - водоотвода и искусственных сооружений. А также доведение элементов обустройства к нормативным требованиям", - говорится в посте.