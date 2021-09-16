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По программе "Большая стройка" стартовал ремонт дороги у прифронтовой Волновахи

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Донбасс, Четверг 16 сентября 2021 10:20
По программе "Большая стройка" стартовал ремонт дороги у прифронтовой Волновахи Фото: по программе "Большая стройка" стартовал ремонт дороги у прифронтовой Волновахи (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Донецкой области стартовал ремонт трассы Н-20 "Славянск - Донецк - Мариуполь" на участке км 188+004 - км 208+666. Маршрут, проходящий вблизи города Волноваха, восстановят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Донецкой области.

Данная дорога I категории имеет протяженность более 20 км. На дороге уже начались работы по срезанию мелколесья и кустарника с откосов земляного полотна, разборке автопавильонов и бортового камня, демонтажу металлического барьерного ограждения и дорожных знаков, а также фрезеровке существующей дорожной одежды.

"Рабочим проектом предусматривается: восстановление транспортно-эксплуатационных показателей проезжей части - водоотвода и искусственных сооружений. А также доведение элементов обустройства к нормативным требованиям", - говорится в посте.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в 2021 году по программе "Большая стройка" планируется отремонтировать и реконструировать 4,5 тыс. км государственных дорог и 2 тыс. км местных.

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