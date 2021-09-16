За програмою "Велике будівництво" стартував ремонт дороги біля прифронтової Волновахи

У Донецькій області стартував ремонт траси Н-20 "Слов’янськ - Донецьк - Маріуполь" на ділянці км 188+004 - км 208+666. Маршрут, що проходить поблизу міста Волноваха, відновлять у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Донецькій області.

Ця дорога І категорії має протяжність понад 20 км. На дорозі вже розпочалися роботи зі зрізання дрібнолісся та чагарнику з укосів земляного полотна, розбирання автопавільйонів та бортового каменю, демонтаж металевого бар’єрного огородження і дорожніх знаків, а також фрезерування існуючого дорожнього одягу.

"Робочим проєктом передбачається: відновлення транспортно-експлуатаційних показників проїзної частини - водовідведення та штучних споруд. А також доведення елементів облаштування до нормативних вимог", - йдеться у дописі.