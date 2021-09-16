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За програмою "Велике будівництво" стартував ремонт дороги біля прифронтової Волновахи

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Донбас, Четвер 16 вересня 2021 10:20
За програмою "Велике будівництво" стартував ремонт дороги біля прифронтової Волновахи Фото: за програмою "Велике будівництво" стартував ремонт дороги біля прифронтової Волновахи (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Донецькій області стартував ремонт траси Н-20 "Слов’янськ - Донецьк - Маріуполь" на ділянці км 188+004 - км 208+666. Маршрут, що проходить поблизу міста Волноваха, відновлять у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Донецькій області.

Ця дорога І категорії має протяжність понад 20 км. На дорозі вже розпочалися роботи зі зрізання дрібнолісся та чагарнику з укосів земляного полотна, розбирання автопавільйонів та бортового каменю, демонтаж металевого бар’єрного огородження і дорожніх знаків, а також фрезерування існуючого дорожнього одягу.

"Робочим проєктом передбачається: відновлення транспортно-експлуатаційних показників проїзної частини - водовідведення та штучних споруд. А також доведення елементів облаштування до нормативних вимог", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у 2021 році за програми "Велике будівництво" планується відремонтувати та реконструювати 4,5 тис. км державних доріг та 2 тис. км місцевих.

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Велике будівництво
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