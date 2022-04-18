Программа єПідтримка на 6500 гривен: ответы Минэкономики на основные вопросы

В Украине действует программа выплат 6500 гривен через єПідтримку налогоплательщикам из пострадавших от войны регионов. В Минэкономики подготовили ответы на основные вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Минэкономики .

Кто может получить помощь и каковы условия участия?

Получить помощь могут застрахованные лица, которые официально трудоустроены, и ФОПы, страхователи которых отвечают всем следующим критериям:

- состоят на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в регионах, список которых утвержден правительством. Сегодня это Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и г. Киев;

- подали в установленном законодательством порядке налоговую отчетность за IV квартал 2021 г. или годовую отчетность за 2021 год;

- не являются бюджетными учреждениями, фондами общеобязательного государственного страхования.

Кто формирует список получателей средств?

Списки получателей формируются Минцифры на основании информации Пенсионного фонда (о застрахованных лицах) и Налоговой службы (о страхователях).

Реестры формируются средствами мобильного приложения действие (Минцифры) на основании заявок получателей, которые есть в списках, и передаются Минэкономики для осуществления выплат.

Минэкономики не имеет технической возможности проверить списки и реестры.

Как проверить статус заявки?

Для уточнения, действительно ли вы попали в Реестр получателей, необходимо обратиться в Министерство цифровой трансформации с соответствующим запросом.

При этом необходимо указать полностью фамилию, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов.

Минэкономики не имеет технической возможности проверить списки и реестры.

Подана заявка, но средства не поступили

Средства в ближайшее время будут перечислены всем получателям, которые успешно попали в реестры программы єПідтримка в период с 23 по 31 марта. Минэкономики принимает для этого все необходимые меры.

Подана заявка, но подтянулся счет, который был закрыт. Можно ли подать повторно заявку на получение средств?

Для получения помощи именно получатель должен открыть текущий счет со специальным режимом использования для зачисления пособия. Также следует проверить номер текущего счета (по стандарту IBAN), информация по которому передана банком и который имеется в мобильном приложении портала действие (действие).

Условиями программы не предусмотрено повторное представление заявки на получение средств. Прием заявок прекращен 31.03.2022.

Можно ли получить 1000 за вакцинацию?

Из-за военной агрессии рф программа єПідтримка переформатирована в поддержку застрахованных лиц, поэтому выплата средств за вакцинацию прекращена.

Сколько раз можно получить помощь в рамках программы єПідтримка? Можно ли подать заявку несколько раз?

Помощь предоставляется получателю помощи по его желанию единовременно в размере 6500 гривен.

В реестр получателей помощи не могут быть включены лица, повторно намеревающиеся воспользоваться услугой єПідтримка и в отношении которых отсутствует информация о незачислении помощи по предыдущей попытке.

Указанные требования не распространяются на получателей помощи, которые получили помощь в размере 1000 гривен и подали заявление на получение пособия в размере 6500 гривен.

Что делать, когда отказано в представлении запроса?

При формировании Реестра получателей помощи используются сведения, предоставленные Пенсионным фондом Украины с учетом информации, предоставленной Государственной налоговой службой Украины.

Для оперативного выяснения причин отказа в представлении запроса вам необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины.

На какие цели можно использовать полученную помощь?

Цели использования полученных средств не ограничены.

Будет ли комиссия за открытие и обслуживание счетов для получения помощи?

Услуги банка, связанные с открытием, закрытием и обслуживанием текущего счета, а также эмиссии и обслуживания платежных карт получателя пособия предоставляются бесплатно.

Как получить пластиковую банковскую карту?

Пластиковые карты выдаются исключительно по инициативе и имеющимся возможностям банков (без участия и влияния государства).

Можно ли снять средства со счета наличными? Перечислить на другой счет?

Да.