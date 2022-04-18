Програма єПідтримка на 6500 гривень: відповіді Мінекономіки на основні питання

В Україні діє програма виплат 6500 гривень через єПідтримку платникам податків з постраждалих від війни регіонів. У Мінекономіки підготували відповіді на основні питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Мінекономіки .

Хто може отримати допомогу та якими є умови участі?

Отримати допомогу можуть застраховані особи, які офіційно працевлаштовані, та ФОПи, страхувальники яких відповідають усім наступним критеріям:

- перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в регіонах, список яких затверджений Урядом. Сьогодні це Волинська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області та м. Київ;

- подали в установленому законодавством порядку податкову звітність за IV квартал 2021 р. або річну звітність за 2021 рік;

- не є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державного страхування.

Хто формує список отримувачів коштів?

Списки отримувачів формуються Мінцифри на підставі інформації Пенсійного фонду (про застрахованих осіб) та Податкової служби (про страхувальників).

Реєстри формуються засобами мобільного додатку Дія (Мінцифри) на підставі заявок отримувачів, які є у списках, та передаються Мінекономіки для здійснення виплат.

Мінекономіки не має технічної можливості перевірити списки та реєстри.

Як перевірити статус заявки?

Для уточнення, чи дійсно ви потрапили до Реєстру отримувачів, необхідно звернутись до Міністерства цифрової трансформації із відповідним запитом.

При цьому необхідно зазначити повністю прізвище, ім’я, по-батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Мінекономіки не має технічної можливості перевірити списки та реєстри.

Подано заявку, але кошти не надійшли

Кошти найближчим часом будуть перераховані всім отримувачам, які успішно потрапили до реєстрів Програми єПідтримка у період з 23 по 31 березня. Мінекономіки вживає для цього усіх необхідних заходів.

Подано заявку, але підтягнувся рахунок, що був закритий. Чи можна подати повторно заявку на отримання коштів?

Для отримання допомоги саме отримувач повинен відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги. Також слід перевірити номер поточного рахунку (за стандартом IBAN), інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному додатку Порталу Дія (Дія).

Умовами програми не передбачене повторне подання заявки на отримання коштів. Прийом заявок припинено 31.03.2022.

Чи можна отримати 1000 за вакцинацію?

Через військову агресію рф програму єПідтримки переформатовано на підтримку застрахованих осіб, тому виплату коштів за вакцинацію припинено.

Скільки разів можна отримати допомогу в рамках Програми "єПідтримка"? Чи можна подати заявку декілька разів?

Допомога надається отримувачу допомоги за його бажанням одноразово у розмірі 6500 гривень.

До Реєстру отримувачів допомоги не можуть бути включені особи, які повторно мають намір скористатися послугою єПідтримка і щодо яких відсутня інформація про незарахування допомоги за попередньою спробою.

Зазначені вимоги не поширюються на отримувачів допомоги, які отримали допомогу у розмірі 1000 гривень та подали заяву на отримання допомоги у розмірі 6500 гривень.

Що робити, коли відмовлено у поданні запиту?

При формуванні Реєстру отримувачів допомоги використовуються відомості, надані Пенсійним фондом України з урахуванням інформації, наданої Державною податковою службою України.

Для оперативного з’ясування причин відмови у поданні запиту вам необхідно звернутись до Пенсійного фонду України.

На які цілі можна використати отриману допомогу?

Цілі використання отриманих коштів не обмежені.

Чи буде комісія за відкриття та обслуговування рахунків для отримання допомоги?

Послуги банку, пов’язані з відкриттям, закриттям та обслуговуванням поточного рахунку, а також емісії та обслуговування платіжних карток отримувача допомоги надаються безоплатно.

Як отримати пластикову банківську картку?

Пластикові картки видаються виключно за ініціативи та наявних можливостей банків (без участі та впливу держави).

Чи можна зняти кошти з рахунку готівкою? Перерахувати на інший рахунок?

Так.