Программа дешевых кредитов Гончарука сделает бизнес двигателем экономики, - эксперт

Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач, РБК-Украина)

Эксперт убежден, что программа положительно повлияет на уровень занятости населения в Украине

Программа "Доступные кредиты 5 - 7 - 9%", инициированная президентом Владимиром Зеленским и внедренная правительством Алексея Гончарука, положительно повлияет на уровень занятости населения в Украине и может стать двигателем отечественной экономики. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический и экономический эксперт Зиновий Свереда.

"Это очень важна инициатива. Только таким образом в Украине наконец-то сможет появиться настоящий средний класс, а это основа активного гражданства. В частности, был выдан первый кредит по госпрограмме "Доступные кредиты 5 - 7 - 9%". Полтора миллиона гривен на 5 лет под 7% годовых получил предприниматель из Винницы для развития сети продуктовых магазинов. Скажем так - для Украины это событие", - считает эксперт.

Он также отметил, что предложенная ставка в 7% - адекватная даже по сравнению с европейскими мерками. Кроме этого для получения кредита в Европе необходимо внести весомую залог.

"Те украинцы, которые когда-то решались взять деньги в банке на свое дело, знают - это все равно что подписаться на кредитное рабство. С таким давлением сложно думать о развитии бизнеса. Желание одно - вернуть кредит и не обанкротиться при этом. Поэтому бизнесмены признаются, что им легче было занять деньги у кого-то из окружения или что-то продать, чем идти в банк за кредитом. Таковы наши реалии ... были. Должны признать - у нас часто было банковское рейдерство. Но новая госпрограмма позволяет со всем этим покончить, и показывает готовность власти идти навстречу малому бизнесу ", - отметил политолог.

По его словам, финансовая поддержка инициативных бизнесменов - это положительный имидж для страны. Однако, для того чтобы обеспечить эффективную коммуникацию между кредиторами и бизнесменами необходимо также создать отдельную платформу, задача которой - наладить отношения с региональными бизнес-ассоциациями. Он также отметил, что подобная программа положительно повлияет на развитие предпринимательства в стране.

"Никто в Украине такого еще не делал, а в любом процессе, который внедряется впервые, бывают сложности и сбои. Но первый рубеж пройден и для многих представителей молодежи есть надежда, что для правительства Гончарука поддержка и развитие предпринимательства - вопрос приоритетный. В их понимании, именно бизнес должен стать двигателем экономики ", - считает Свереда.

По его мнению, эта инициатива поможет не только остановить миграцию креативных специалистов, но и повлияет на возвращение работников домой, которые фактически не имеют возможности взять кредит на бизнес за рубежом.

"Начало реформ - это суметь воспринимать правду такой, как есть. Быстро достичь уровня Германии или Франции за год, конечно, очень трудно. Поэтому первый шаг - это помочь талантливой молодежи рискнуть и открыть свое дело, чтобы реализовать свои амбиции, потому что кто не рискует, тот не пьет шампанского", - добавил политолог.

Он также отметил, что возможность работать на себя в своей стране приведет к повышению уровня занятости населения, появлению новых рабочих мест не только в столице, но и в регионах.

"При этом Гончарук говорит, что нынешняя программа - это только начало. Будут и другие инициативы для поддержки отечественного бизнеса. Например, Кабмин собирается снизить процентную ставку по ипотечным кредитам до 10-11%. Тогда Украина может рассчитывать и на стремительное развитие строительного бизнеса и, опять-таки, экономики. Инициативу планируют реализовать уже в этом году. Нужно признать, что не критикуют тех, кто ничего не делает. За решениями нового правительства вообще интересно наблюдать. Да, возможно у них мало опыта, но у них есть желание менять страну. И это огромный плюс", - подытожил Свереда.

Как писало РБК-Украина, с 3 февраля 2020 года в Украине начала работать государственная программа поддержки малого бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%".

Министр финансов Оксана Маркарова объяснила алгоритм получения кредитов предпринимателями. Так, по ее словам, на сайте 5-7-9.gov.ua можно узнать, соответствует ли проект льготной ставке.