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Програма дешевих кредитів Гончарука зробить бізнес двигуном економіки, - експерт

Новини » Економіка     05.02.2020 - 17:27
Програма дешевих кредитів Гончарука зробить бізнес двигуном економіки, - експерт
Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач, РБК-Україна)

Експерт переконаний, що програма позитивно вплине на рівень зайнятості населення в Україні

Програма "Доступні кредити 5 - 7 - 9%", ініційована президентом Володимиром Зеленським та запроваджена урядом Олексія Гончарука, позитивно вплине на рівень зайнятості населення в Україні та може стати двигуном для вітчизняної економіки. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив політичний та економічний експерт Зіновій Свереда.

"Це важлива дуже ініціатива. Тільки таким чином в Україні нарешті зможе з’явитися справжній середній клас, а це основа активного громадянства. Зокрема, був виданий перший кредит за держпрограмою "Доступні кредити 5 - 7 - 9%". Півтора мільйона гривень на 5 років під 7% річних отримав підприємець з Вінниці для розвитку мережі продуктових магазинів. Скажімо так - для України це подія", - вважає експерт.

Він також зазначив, що запропонована ставка у 7% - адекватна навіть у порівнянні з європейськими мірками. Крім цього для отримання кредиту у Європі необхідно внести вагому заставу.

“Ті українці, хто колись наважувався взяти гроші в банку на свою справу, знають - це все одно що підписатися на кредитне рабство. З таким тиском складно думати про розвиток бізнесу. Бажання одне - повернути кредит і не збанкрутувати при цьому. Тому бізнесмени зізнаються, що їм легше було позичити гроші у когось з оточення або щось продати, ніж йти в банк за кредитом. Такі наші реалії... були. Мусимо визнати - у нас часто було банківське рейдерство. Але нова держпрограма дозволяє з усім цим покінчити, та показує готовність влади йти назустріч малому бізнесу”, - зазначив політолог.

За його словами, фінансова підтримка ініціативних бізнесменів - це позитивний імідж для країни. Однак, для того щоб забезпечити ефективну комунікацію між кредиторами та бізнесменами необхідно також створити окрему платформу, завдання якої - налагодити стосунки з регіональними бізнес-асоціаціями. Він також зазначив, що подібна програма позитивно вплине на розвиток підприємництва в країні.

“Ніхто в Україні такого ще не робив, а у будь-якому процесі, котрий впроваджується вперше, бувають складності та збої. Але перший рубіж пройдено і для багатьох представників молоді є надія, що для уряду Гончарука підтримка та розвиток підприємництва - питання пріоритетне. У їх розумінні, саме бізнес має стати двигуном економіки”, - вважає Свереда

На його думку, ця ініціатива допоможе не лише зупинити міграцію креативних спеціалістів, але і вплине на повернення заробітчан додому, які фактично не мають можливості взяти кредит на бізнес за кордоном.

“Початок реформ - це зуміти сприймати правду такою, як є. Швидко досягнути рівня Німеччини чи Франції за рік, звичайно, дуже важко. Тому перший крок - це допомогти талановитій молоді ризикнути та відкрити свою справу, щоб реалізувати свої амбіції, бо хто не ризикує, той не п’є шампанського”, - відмітив політолог.

Він також наголосив, що можливість працювати на себе у своїй країні призведе до підвищення рівня зайнятості населення, появі нових робочих місць не тільки у столиці, а й у регіонах.

“При цьому Гончарук говорить, що нинішня програма - це тільки початок. Будуть й інші ініціативи для підтримки вітчизняного бізнесу. Наприклад, Кабмін збирається знизити процентну ставку на іпотечні кредити до 10-11%. Тоді Україна може розраховувати й на стрімкий розвиток будівельного бізнесу і, знов таки, економіки. Ініціативу планують реалізувати вже в цьому році. Потрібно визнати, що не критикують тих, хто нічого не робить. За рішеннями нового уряду взагалі цікаво спостерігати. Так, можливо в них замало досвіду, але в них є бажання змінювати країну. І це величезний плюс”, - підсумував Свереда.

Як писало РБК-Україна, з 3 лютого 2020 року в Україні почала працювати державна програма підтримки малого бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%".

Міністр фінансів Оксана Маркарова пояснила алгоритм отримання кредитів підприємцями. Так, за її словами, на сайті 5-7-9.gov.ua можна дізнатись, чи відповідає проект пільговій ставці.

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