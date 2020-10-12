Програма COVAX вже охоплює 99% населення планети, - ООН

Фото: медичний працівник вводить вакцину (РБК-Україна)

Понад 180 країн вже приєдналися до міжнародної програми COVAX, за допомогою якої країни повинні отримати вакцину від коронавірусу, коли вона з'явиться. У цих країнах живе 99% населення планети.

Про це на брифінгу 12 жовтня повідомила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумья Свамінатан.

"Механізм COVAX набирає силу. До нього приєдналися понад 180 країн, у тому числі Китай. У цих країнах в цілому проживає 99% населення планети", - зазначила вона.

Згідно з планами програми, до кінця 2021 року повинні бути зроблені та рівномірно розподілені 2 млрд доз вакцини. Україна також є учасником COVAX.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявляли, що Україна може отримати вакцину від коронавірусу у другій половині 2021 року.

Зазначимо, МОЗ України заклав 15 млрд гривень на вакцини від COVID-19 в проект бюджету на 2021 рік.

Також РБК-Україна писало, що ВООЗ не виключає, що жертвами COVID-19 стануть 2 млн осіб.