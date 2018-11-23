В Минздраве назвали приоритеты на 2019 год

В 2019 году Минздрав будет продолжать трансформировать систему здравоохранения
В Министерстве здравоохранения назвали приоритетные направления деятельности на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщается, что в 2019 году Минздрав будет продолжать трансформировать систему здравоохранения: продолжится трансформация учреждений первичной помощи, заработает программа "Бесплатная диагностика", начнется пилотный проект изменений экстренной медицинской помощи в нескольких областях, будет развиваться программа "Доступные лекарства" и расширяться сеть кардиологических центров.
Приоритетные направления работы министерства в 2019 году:
Напомним, в Украине с 1 апреля 2019 года правительственная программа "Доступные лекарства" переходит в администрирование Национальной службы здоровья, а со временем рецепты на лекарства станут электронными.