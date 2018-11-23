В Минздраве назвали приоритеты на 2019 год

Фото: Минздрав (РБК-Украина)

В 2019 году Минздрав будет продолжать трансформировать систему здравоохранения

В Министерстве здравоохранения назвали приоритетные направления деятельности на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что в 2019 году Минздрав будет продолжать трансформировать систему здравоохранения: продолжится трансформация учреждений первичной помощи, заработает программа "Бесплатная диагностика", начнется пилотный проект изменений экстренной медицинской помощи в нескольких областях, будет развиваться программа "Доступные лекарства" и расширяться сеть кардиологических центров.

Приоритетные направления работы министерства в 2019 году:

продолжение трансформации первичной медицинской помощи;

запуск программы "Бесплатная диагностика";

начало пилотного проекта изменений экстренной медицинской помощи в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и городе Киеве;

государственные закупки лекарств и медицинских изделий;

развитие программы "Доступные лекарства";

обеспечение пациентов с диабетом необходимыми препаратами инсулина;

расширение сети кардиологических центров, что позволит помочь большему числу людей с острым инфарктом миокарда и снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний;

продолжение трансформации медицинского образования, в частности - проведение первой части Единого государственного квалификационного экзамена.

Напомним, в Украине с 1 апреля 2019 года правительственная программа "Доступные лекарства" переходит в администрирование Национальной службы здоровья, а со временем рецепты на лекарства станут электронными.