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Програма медичних гарантій. Українцям розповіли, чи існує ліміт на безоплатні послуги

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Україна, Середа 19 квітня 2023 16:05
Програма медичних гарантій. Українцям розповіли, чи існує ліміт на безоплатні послуги Фото: українцям розповіли, чи існує ліміт на безоплатні послуги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українці можуть отримати безоплатні медичні послуги за програмою медичних гарантій у будь-якому медичному закладі, якщо має договір з НСЗУ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли у пресс-службі Міністерства охорони здоров'я України.

У відомстві нагадали, що послуги будуть надаватись безоплатно незалежно від форми власності та місця його знаходження. За них буде сплачувати держава. При цьому лімітів на надання безоплатних послуг як у комунальних, так і в приватних медичних закладах за договором НСЗУ - не існує.

"Пацієнт має право звертатись до свого сімейного лікаря стільки, скільки необхідно за станом здоров’я. Також немає лімітів на кількість обстежень чи аналізів. Необхідність проведення того чи іншого обстеження визначає сімейний лікар, відповідно до стану здоров’я пацієнта/ки", - сказано в повідомленні.

Зазначимо, що в Україні є перелік медпослуг, які надають безкоштовно. РБК-Україна пояснювало, куди скаржитися, якщо у вас вимагають гроші.

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