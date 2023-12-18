Програма медичних гарантій. Що робити, якщо пацієнту відмовили у лікуванні

"Програма медичних гарантій покриває всі медичні послуги: від консультацій та обстежень до лікування й реабілітації. Попри це, трапляються випадки, коли в лікарні відмовляють у гарантованому безоплатному лікуванні", - пишуть в НСЗУ.

У відомстві зауважили, що так не повинно бути і в таких випадках необхідно звернутись за роз'ясненням до лікарні. А якщо це не дало результату, то безпосередньо в НСЗУ.

Щоб правильно подати скаргу, необхідно надати всю наявну інформацію про порушення прав пацієнта.

Подати звернення до НСЗУ можна:

через електронну форму на сайті: https://service.e-health.gov.ua/.../osobisti.../citizen-form, або за безоплатним номером 16-77;

листом на електронну пошту info@nszu.gov.ua, або звичайною поштою (проспект Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073);

написавши звернення на особистому прийомі громадян.

Строк розгляду скарги - 30 робочих днів, відповідно до законодавства. Але здебільшого розгляд займає не більше десяти робочих днів.

Готуючи скаргу до НСЗУ, вкажіть такі дані:

прізвище, ім’я та по батькові пацієнта, дату народження (в форматі день, місяць, рік народження). У випадку написання скарги від імені третьої особи необхідно надати документи, що підтверджують ваше право представляти інтереси іншої особи.

дата події.

правильна назва лікарні. Якщо є змога, додайте код ЄДРПОУ.

посада, прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка вимагала оплату за медичні послуги, ліки чи інші матеріали чи відмовлялася надати медичну послугу.

деталі ситуації, яка сталася.

Нагадаємо, громадяни України можуть отримати безкоштовні ліки для лікування розладів психіки та епілепсії. Для цього необхідно звернутися до лікаря та отримати рецепт.

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