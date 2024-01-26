Програма "єВідновлення". Українці зможуть відбудувати будинок на власній ділянці

В Україні для громадян вдосконалили програму "єВідновлення". Тепер власники земельних ділянок можуть звести новий будинок на своїй ділянці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

“З моменту запуску етапу єВідновлення ми неодноразово наголошували власникам зруйнованих приватних будинків, що у них буде два варіанти на вибір – або отримання житлового сертифікату для обміну на квартиру, або кошти на відбудову нового. Громадяни, які обрали сертифікати, вже почали отримувати свої квартири, а ті ж, що хочуть продовжувати жити у будинку на своїй землі, відтепер зможуть там його побудувати”, - пояснила Шуляк.

Алгоритм подання заяви незмінний для будування будинку на власній ділянці такий самий як і раніше:

Оновіть "Дію";

Відкрийте застосунок та пункт "єВідновлення";

Заяви про виплату та вибрати тип компенсації;

Пункт - Грошова виплата.

"Далі очікуйте 30 днів, поки комісія органу місцевого самоврядування врахує характеристики зруйнованого будинку та визначить суму компенсації. Виплати будуть нараховані пізніше. Очікуйте, ми обовʼязково повідомимо", - сказано в повідомленні.

Потім необхідно припинити право власності на знищений об’єкт та подати повідомлення про початок будівельних робіт. Тільки після цього можна буде подати заяву про безпосереднє зарахування грошей на картку.

Отримані кошти можна витратити лише на будівельні матеріали чи послуги в компаніях-учасниках програми.

Варто зауважити, що компенсація надійде двома траншами по 50%. Між ними потрібно буде подати проміжний звіт.

"Якщо ви не єдиний власник знищеного будинку, подавайте одну спільну заяву або декілька окремих. Кожен співвласник отримає індивідуальну компенсацію відповідно до своєї частки" - сказано в повідомленні.

Програма "єВідновлення"

В минулому році в Україні дали старт програмі "єВідновлення". Вона дозволяє отримати до 200 тис. грн компенсації тим, у кого зафіксовано пошкодження житла у зв'язку з обстрілами. Крім того, з літа виплати можуть отримати і власники зруйнованого житла. На даний момент картку для отримання виплат можна відкрити більш ніж у 10 банках України.

Для подання заяви про компенсацію достатньо зробити кілька кліків у додатку "Дія". Докладніше про те, як подати заявку та отримати виплати - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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