UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Програма "єВідновлення": Шуляк назвала суму, яку вже погодили на виплату постраждалим

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook.com/el.shuliak)
Автор: Юлія Бойко

У межах державної програми "єВідновлення" вже погоджено на виплату 7328 заяви власників пошкодженого внаслідок війни житла, де сума компенсації становить 593 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Станом на 10 серпня маємо вже 6 376 погоджених заяв. Це загальна сума коштів, які затверджені місцевою владою, передані на виплату, оброблені банком та зараховані на рахунки заявників. Наразі очікують опрацювання 8370 заяв, нараховано компенсацію - 4 121.Загалом у нас подано 36 102 заяв від людей. Також створені і працюють 523 комісії, які обстежують та ухвалюють рішення щодо виплати компенсації", - розповіла вона.

Також вже подано майже пів мільйона інформаційних повідомлень в Дія - 493 750.

За словами Шуляк, переважно заяви на компенсацію стосуються квартир (52,6%) та приватних будинків (47%). Найбільше заяв надходить з Харківської (13 043), Київської (7443) та Миколаївської (2720) областей.

Також в Україні вже запустили механізм компенсації за знищене внаслідок збройної агресії РФ житло. Це другий етап державної програми із забезпечення громадян житлом.  Подати заяви можна через застосунок Дія.

Нагадаємо, з 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", у рамках якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. З 15 серпня програма виплати компенсацій поширюватиметься на власників зруйнованого житла.

Раніше парламент ухвалив ініційований головою партії "Слуга народу" Оленою Шуляк законопроект №7198 про виплату компенсації власникам знищеного та пошкодженого майна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена ШулякЖитло