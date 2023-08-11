Програма "єВідновлення": Шуляк назвала суму, яку вже погодили на виплату постраждалим

У межах державної програми "єВідновлення" вже погоджено на виплату 7328 заяви власників пошкодженого внаслідок війни житла, де сума компенсації становить 593 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Станом на 10 серпня маємо вже 6 376 погоджених заяв. Це загальна сума коштів, які затверджені місцевою владою, передані на виплату, оброблені банком та зараховані на рахунки заявників. Наразі очікують опрацювання 8370 заяв, нараховано компенсацію - 4 121.Загалом у нас подано 36 102 заяв від людей. Також створені і працюють 523 комісії, які обстежують та ухвалюють рішення щодо виплати компенсації", - розповіла вона.

Також вже подано майже пів мільйона інформаційних повідомлень в Дія - 493 750.

За словами Шуляк, переважно заяви на компенсацію стосуються квартир (52,6%) та приватних будинків (47%). Найбільше заяв надходить з Харківської (13 043), Київської (7443) та Миколаївської (2720) областей.

Також в Україні вже запустили механізм компенсації за знищене внаслідок збройної агресії РФ житло. Це другий етап державної програми із забезпечення громадян житлом. Подати заяви можна через застосунок Дія.

Нагадаємо, з 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", у рамках якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. З 15 серпня програма виплати компенсацій поширюватиметься на власників зруйнованого житла.

Раніше парламент ухвалив ініційований головою партії "Слуга народу" Оленою Шуляк законопроект №7198 про виплату компенсації власникам знищеного та пошкодженого майна.